Dimitrov na Dunaju izločil tretjega nosilca

Na teniškem turnirju ATP na Dunaju sta se v drugem krogu poslovila tretji in sedmi nosilec, Rus Andrej Rubljov in Britanec Cameron Norrie. Prvega je gladko v dveh nizih premagal Bolgar Grigor Dimitrov, drugega pa Američan Marcos Giron. Dimitrov in Giron se bosta pomerila v četrtfinalu tudnirja.