Rus v Dubaju do jubilejne lovorike, Poljakinja slavila v Dohi

Rus Andrej Rubljov je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP v Združenih arabskih emiratih v Dubaju z nagradnim skladom 2,95 milijona ameriških dolarjev. V finalu je s 6:3, 6:4 premagal 123. igralca lestvice ATP Čeha Jirija Veselyja in osvojil jubilejno deseto lovoriko v karieri.

Rubljov, drugi nosilec turnirja, je tokrat lažje kot na zadnjih treh tekmah v Dubaju, ko je vselej potreboval tri nize, ugnal svojega tekmeca in za drugo lovoriko v sezoni (Marseille pretekli konec tedna) potreboval vsega uro in 21 minut.

Veselyju je v prvem nizu odvzel servis v četrti igri, v drugem pa je za zmago potreboval dva "breaka", Veselyju pa je uspel le eden.

Moskovčan, ki se je med turnirjem večkrat izrekel proti vojaškim spopadom v Ukrajini, je v 15. finalu desetič slavil, Vesely pa je v četrtem finalu izgubil drugič.

Nazadnje je bil najboljši v indijskem Puneju pred dvema letoma, na turnirju v Dubaju pa je v četrtfinalu izločil Srba Novaka Đokovića ter s tem Rusu Danilu Medvedjevu omogočil ponedeljkov skok na vrh lestvice ATP.

Poljsko slavje v Dohi

Poljakinja Iga Swiatek je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Dohi z nagradnim skladom 2,3 milijona dolarjev. Sedma nosilka je v finalu gladko s 6:2 in 6:0 odpravila četrtopostavljeno Estonko Anett Kontaveit.

Za 20-letno nekdanjo zmagovalko odprtega prvenstva Francije je to četrti turnirski naslov - ob Rolandu Garrosu je slavila še v Adelaide in nazadnje lani maja v Varšavi. Na poti do zadnjega naslova je premagala tri igralke iz najboljše svetovne deseterice. Za zmago je dobila približno 340.000 evrov.

Na drugi strani je Estonka igrala svoj 14. finale in ostala pri šestih zmagah.