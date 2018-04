Polona Hercog med najboljših osem v Istanbulu

Teniški globus, 26. april

Slovenska teniška igralka Polona Hercog se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA v Istanbulu z nagradnim skladom 204.280 evrov. V drugem krogu je igrala z Ukrajinko Katerino Bondarenko in prvi niz dobila s 6:2, v drugem pa je pri izidu 1:1 tekmica dvoboj predala. Hercogovo v četrtfinalu čaka druga nosilka, Rusinja Svetlana Kuznjecova.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

“Zadovoljna sem z igro, pobudo sem prevzela od začetka in igrala agresivno. Servirala sem odlično sploh v prvi polovici seta. Mislim, da sem igrala taktično točno to kar je bilo začrtano. Tu in tam kakšna napaka, ki se pa normalno z agresivnim igranjem dogajajo. Kuznjecova je izkušena igralka z grand slamom na pesku ampak mislim, da sem trenutno v dobri formi tako, da ne dvomim v svoje sposobnosti,” je po zmagi povedala 27-letna Mariborčanka.