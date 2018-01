Po poškodbi Socka vskočil 52-letni Cash, Federer in Benčičeva odpihnila Rusijo

Teniški globus, 2. januar

Sock si je med obračunom proti Yuichiju Sugiti poškodoval kolk. Namesto njega je vskočil 52-letni Cash, ki je prvič na Hopmanovem pokalu igral leta 1989. Zdaj je trener Američanke CoCo Vandeweghe, ki bi se sicer v ameriško-japonskem dvoboju morala pomeriti z Naomi Osako, a do dvoboja ni prišlo. Osaka ga je namreč odpovedala zaradi bolezni. Namesto nje je zaigrala najstnica Maddison Inglis.

ZDA je do zmage proti Japonski prišla brez boja, saj je Osaka že pred začetkom odpovedala posamični dvoboj in obračun med mešanimi dvojicami. Inglisova in Cash sta tako odigrala ekshibicijska dvoboja.

Roger Federer in Belinda Benčič sta že po posamičnih dvobojih prišla do zmage nad Rusoma Karenom Kačanovim in Anastazijo Pavljučenkovo, za preboj v finale pa bosta v četrtek igrala proti ekipi ZDA.

Federer je s 6:3 in 7:6 (8) premagal Kačanova, Benčičeva je bila od Pavljučenkova boljša s 6:1, 3:6 in 6:3. O končnem zmagovalcu dvoboja obračun mešanih dvojic ni več odločal, kljub temu pa sta ga Švicarja dobila s 4:3 (1), 3:4 (3) in 4:1.

Današnji obračun Federerja in Kačanova se je vpisal v zgodovino Hopmanovega pokala, saj si je dvoboj v Perth Areni ogledalo rekordnih 13.943 gledalcev.

Izidi Hopmanov pokal, skupina B: ZDA : JAPONSKA 2:1

CoCo Vandeweghe (ZDA): Naomi Osaka (Jap) 6:0, 6:0 - brez boja;

Yuichi Sugita (Jap) : Jack Sock (ZDA) 7:6 (1), 1:1 - predaja;

CoCo Vandweghe/Jack Sock (ZDA) : Naomi Osaka/Yuichi Sugita (Jap) 4:0, 4:0.



ŠVICA : RUSIJA 3:0

Roger Federer (Švi) : Karen Kačanov (Rus) 6:3, 7:6 (8);

Belinda Benčič (Švi) : Anastazija Pavljučenkova (Rus) 6:1, 3:6, 6:3;

Belinda Benčič/Roger Federer : Anastazija Pavljučenkova/Karen Kačanov (Rus) 4:3 (1), 3:4 (3), 4:1.

Hercogova leto 2018 začela z zmago

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je uspešno začela sezono 2018. Na turnirju WTA v Aucklandu z nagradnim skladom 226.000 ameriških dolarjev je v prvem krogu premagala Belgijko Alison Van Uytvanck s 6:4 in 7:5.

Polona Hercog je uspešno preskočila prvo oviro v novem letu. Foto: Guliver/Getty Images

Naslednja tekmica Mariborčanke bo Belgijka Kirsten Flipkens, ki je uvodoma s 7:6 (5), 3:6 in 6:4 premagala Hrvatico Donno Vekić.

Kavčič in Srebotnikova poražena, Klepačeva zmagala

Drugi najvišje uvrščeni slovenski teniški igralec na lestvici ATP Blaž Kavčič je sezono 2018 začel na turnirju v Puneju, že v prvem krogu pa je moral priznati premoč Nizozemcu Robinu Haaseju..

Danes prvi nastop v letu 2018 čaka še Aljaža Bedeneta, najvišje uvrščenega Slovenca na lestvici ATP, ki se bo v prvem krogu turnirja v Dohi pomeril s Tunizijcem Malekom Jazirijem.

V konkurenci ženskih dvojic sta v Brisbanu zaigrali Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Srebotnikova je z Hao-Ching Chan s Tajvana izgubila proti Ukrajinki Nadija Kičenok in Avstralki Anastasii Rodionovo s 3:6, 7:6 (2) in 10:6, bolj uspešna je bila Klepačeva, ki je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez ugnala Japonko Šuko Aojamo in Kitajko Zhaoxuan Yang s 6:1 in 6:3.

Uspešen tudi Bedene

Aljaž Bedene je dobil prvi dvoboj pod slovensko zastavo po skoraj treh letih. Na turnirju v Dohi, kjer si bodo udeleženci razdelili 1,38 milijona dolarjev, je premagal Tunizijca Maleka Jazirija s 7:5 in 6:1.

Bedene, ki je od marca 2015 igral za Veliko Britanijo, od 1. januarja 2018 pa je znova Slovenec, se bo v drugem krogu pomeril s prvim nosilcem turnirja in petim igralcem sveta, Avstrijcem Dominicom Thiemom.

Osemindvajsetletni Ljubljančan, trenutno na 49. mestu lestvice ATP, je imel v prvem nizu kar nekaj težav z 98. igralcem na svetu, ki je dobil povabilo organizatorja, v drugem pa je uveljavil kakovost in dvoboj zaključil po uri in 23 minutah igre.

Brisbane, ATP (500.000 USD): 1. krog: Michael Mmoh (ZDA) : Federico Delbonis (Arg) 6:3, 6:4; Chung Hyeon (JKo) : Gilles Muller (Luk, 5) 6:3, 7:6 (1); Kyle Edmumnd (VBr) : Denis Shapovalov (Kan) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4; Denis Istomin (Uzb) : Damir Džumhur (BiH, 7) 6:7 (4), 6:3, 6:2;

Brisbane, WTA (890.000 USD): 1. krog: Aleksandra Krunić (Srb) : Garbine Muguruza (Špa, 1) 5:7, 7:6 (3), 1:2 : predaja; Alize Cornet (Fra) : Mirjana Lučić:Baroni (Hrv) 6:1, 7:5; Anastasija Sevastova (Lat, 7) : Sorana Cirstea (Rom) 6:2, 6:1; Johanna Konta (VBr, 5) : Ajla Tomljanović (Hrv) 4:6, 6:1, 6:4;

Shenzhen, WTA (626.750 USD): 2. krog: Arina Sabalenka (Blr) : Danka Kovinić (ČGo) 6:1, 6:0; Zarina Dijas (Kaz) : Shuai Zhang (Kit, 3) 6:3, 6:7 (5), 6:4; Timea Babos (Mad, 8) : Magda Linette (Pol) 6:2, 6:1; Marija Šarapova (Rus) : Alison Riske (ZDA) 4:6, 6:3, 6:2;

1. krog: Ana Bogdan (Rom) : Camila Giorgi (Ita) 6:4, 6:2; Kristina Pliškova (Češ) : Jelena Ostapenko (Lat, 2) 6:1, 6:4;