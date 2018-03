Federer se je rešil iz krempljev mladega Hrvata in postavil rekord

Teniški globus, 17. marec

V finalu ATP turnirja serije masters v Indian Wellsu se bosta pomerila Roger Federer in Juan Martin del Potro. Prvi igralec sveta je v dramatičnem polfinalu, v katerem se je že nevarno spogledoval s porazom, premagal 15 let mlajšega Hrvata Borno Ćorića s 5:7, 6:4 in 6:4, Argentinec pa je Kanadčanu Milošu Raoniću prepustil le pet iger.

Letos gre Rogerju Federerju vse kot po maslu. Švicar je pri 36 letih prvi igralec sveta. Osvojil je OP Avstralije, kjer je v finalu ugnal Marina Čilića, nato pa bil najboljši še na turnirju v Rotterdamu. S Hrvatom je imel opravka tudi v soboto, 18. marca, ko se je v Indian Wellsu vpisal v zgodovino. Čeprav se lahko pohvali z bogato kariero, v kateri je bil vrsto let prvi lopar sveta in je osvojil rekordno število grand slam turnirjev, je prav letos poskrbel za najboljši začetek sezone. Pri 36 letih je dobil že 17 zaporednih dvobojev. Sploh še ni doživel poraza in postavil novi osebni mejnik.

V finalu z Argentincem Del Potrom

Federer je prvič v karieri odprl teniško leto s 17 zaporednimi zmagami. Foto: Guliver/Getty Images V polfinalu bogatega turnirja v Indian Wellsu, ki ga je osvojil že petkrat, je v zadnjem nizu že nevarno visel. Mladi Zagrebčan, ki je od Federerja mlajši kar 15 let, je dobil prvi niz s 7:5, v drugem pa vodil s 4:2. Nato je sledil mogočen povratek Švicarja. Vrnil je udarec, dobil štiri zaporedne igre in izenačil rezultat v nizih na 1:1. V tretjem nizu je bilo ogromno odvzemov servisov. Ko je Ćorić v sedmi igri vzel servis slovitemu tekmecu in povedel s 4:3, se je znašel pred vrati raja. V naslednji igri je zapravil priložnost za povišanje vodstva na 5:3, nato pa je na igrišču zagospodaril Baselčan in popravil rekord iz leta 2006 (16 zaporednih zmag).

Federer se bo v finalu pomeril s šestim nosilcem Juanom Martinom del Potrom, ki je brez večjih težav odpravil Miloša Raonića. Zanimivo je, da prvega nosilca trenira nekdanji hrvaški as Ivan Ljubičić, najboljšega Kanadčana pa edini Hrvat, ki je osvojil Wimbledon, Goran Ivanišević.

Indian Wells, ATP Masters:

Polfinale:

Roger Federer (Švi, 1) : Borna Ćorić (Hrv) 5:7, 6:4, 6:4;

Juan Martin del Potro (Arg, 6) : Miloš Raonić (Kan, 32) 6:2, 6:3.