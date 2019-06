Bedene in Juvanova uspešna v kvalifikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oba turnirja potekata na travi, razlika pa je predvsem v nagradnem skladu, saj se fantje v Londonu oziroma Queensu potegujejo za dobra dva milijona evrov nagradnega sklada, dekleta na Balearih pa za 250 tisoč dolarjev.

Aljaž Bedene je v uvodnem krogu kvalifikacij premagal Estonca Jurgena Zoppa s 6:2 in 7:6, v drugem pa Španca Roberta Carballesa Baena s 7:6 (5), 3:6 in 6:1.

Kaja Juvan je bila v prvem krogu boljša od Belgijke Greete Minnen s 6:1, 7:5, v drugem pa jo čaka 29-letna Nemka Sibine Lisicki, trenutno 291. na lestvici WTA, leta 2012 pa že 12. igralka sveta. Tedaj je bila Nemka tudi nekaj let lastnica najhitrejšega servisa na 'touru' - 210,8 km/h.

Kaja Juvan se bori na Mallorci. Foto: Vid Ponikvar

V kvalifikacijah turnirja WTA v Birminghamu z nagradnim skladom milijon dolarjev je nastopila Dalila Jakupovič. V prvem krogu se je pomerila z 20-letno Rusinjo Ano Kalinskajo in izgubila 6:7 in 1:6.

Alison Riske presenetila prvo nosilko

Američanka Alison Riske je v finalu teniškega turnirja v Hertogenboschu na Nizozemskem presenetila četrto igralko sveta in domačinko Kiki Bertans ter osvojila drugi naslov WTA v karieri. Osemindvajsetletnica, pred turnirjem 61. igralka na svetu, je prvo nosilko premagala z 0:6, 7:6 in 7:5. Američanka, ki je edini naslov na turnirjih WTA osvojila 2014 na Kitajskem, je slavila tudi prejšnji teden na turnirju ITF v Londonu. Hkrati je bil to njen drugi finale WTA letos po Shenzhenu, kjer je izgubila proti Belorusinji Arina Sabalenka.

Foto: Reuters

Mannarino v finalu proti Thompsonu

Francoski teniški igralec Adrien Mannarino, 44. s svetovne lestvice, se je uvrstil v finale turnirja ATP v Hertogenboschu z nagradnim skladom 711.275 evrov. V današnjem polfinalu, ki ga je v soboto prekinil dež, je s 4:6, 6:3 in 7:6 (4) premagal Hrvata Borno Čorića, 14. igralca sveta.V finalu se bo Mannarino pomeril z Avstralcem Jordanom Thompsonom, 62. igralec z lestvice ATP, ki je v drugem polfinalu premagal branilca naslova Francoza Richarda Gasqueta s 7:5 in 6:3.

Za naslov v Nottinghamu Garcia in Vekićeva

Prva nosilka teniškega turnirja WTA v Nottinghamu, Francozinja Caroline Garcia, se je v finalu pridružila Hrvatici Donni Vekić, potem ko je danes nadaljevala polfinalni dvoboj, ki ga je v soboto prekinila tema, in s 4:6, 6:3 in 6:3 premagala Američanko Jennifer Brady.

Vekićeva je bila v drugem polfinalu v soboto s 5:7, 6:0 in 6:0 boljša od Nemke Tatjane Marie.

