Zidanškova z nizozemsko kolegico osvojila turnir v Linzu

Slovenka Tamara Zidanšek in Nizozemka Arantxa Rus sta zmagovalki teniškega turnirja serije WTA v avstrijskem Linzu. V konkurenci dvojic sta v finalu ugnali prvi nosilki Čehinji Lucie Hradecko in Katerino Siniakovo s 6:3, 6:4. S tem sta osvojili drugi turnir na najvišji ravni, skupaj pa sta igrali šele petič.

V prvem nizu je prišlo kar do petih odvzemov servisa, enega več pa sta dosegli Zidanškova in Rusova, ki sta do odločilne prednosti prišli v osmi igri in nato v deveti brez izgubljene točke osvojili niz.

V drugem sta Slovenka in Nizozemka takoj prišli do novega "breaka" in ga tudi potrdili. Prvi nosilki sta sicer v zaključku dvoboja zaigrali bolje in ubranili pet zaključnih žogic, po šesti pa sta se Slovenka in Nizozemka druge turnirske zmage v sezoni veselili po uri in šestih minutah.

Odkar sta 22-letna Konjičanka in 29-letnica iz Delfta letos v Acapulcu združili moči v dvojicah, sta dosegli 11 zmag ob le treh porazih, skupaj pa sta igrali na petih turnirjih. Dva sta dobili (Palermo), enkrat pa sta igrali v polfinalu (Praga).

Za Zidanškovo je to tretja turnirska zmaga med dvojicami, potem ko je septembra 2018 skupaj s Srbkinjo Olgo Danilović dobila turnir v Taškentu.

Danes bo v Linzu še finale posameznic, za naslov na zadnjem turnirju sezone se bosta pomerili Belorusinja Arina Sabalenka in Belgijka Elise Mertens.