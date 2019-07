Bedene sijajno odprl turnir v Umagu

Najboljši slovenski igralec na teniški lestvici ATP Aljaž Bedene je sijajno odprl turnir v Umagu. V prvem krogu hrvaškega turnirja z nagradnim skladom 524.340 evrov je po uri in 21 minutah premagal lanskega zmagovalca in petega nosilca turnirja, Italijana Marca Cecchinata, s 6:3 in 6:2. Na WTA turnirju v Bukarešti pa je z nastopi hitro končala Dalila Jakupović. Od 28-letne Slovenke je bila v uvodnem krogu boljša drugopostavljena Slovakinja Viktorija Kuzmova, ki je po uri in petih minutah slavila s 6:2 in 6:2.