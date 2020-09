Hercogova v Turčiji do četrfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog se je uvrstila v četrtfinale turnirja serije WTA v turškem Istanbulu. V osmini finala je premagala Italijanko Jasmine Paolini s 7:5, 6:4. Za vstop v polfinale se bo pomerila z boljšo iz španskega obračuna med Paulo Badoso Gibert in Saro Sorribes Tormo.

Obračun obeh Špank bo na sporedu danes okoli 16. ure, Hercogova pa je odprla spored v osmini finala peščenega turnirja in ga proti 97. igralki sveta slabo začela, saj je oddala začetni udarec v četrti igri.

Nato se je zbrala, takoj izenačila dvoboj in servirala za prvi niz pri vodstvu 5:4. Štiriindvajsetletna tekmica je nato znova prišla do breaka, a Hercogova je nato dobila dve igri zapored in osvojila prvi niz, potem ko je izkoristila peto zaključno žogico.

V drugem nizu je odločitev padla v deveti igri, ko je 29-letna Mariborčanka, sicer 49. igralka sveta, dosegla še četrti odvzem servisa in nato suvereno zaključila prvi medsebojni obračun proti Paolinijevi.

Hercogova je tako šele prvič v 2020 dosegla dve zaporedni zmagi v glavnem turnirju. Hkrati so to njeni prvi dve v nadaljevanju sezone; tako v Palermu kot v Pragi se je poslovila že v prvem krogu.

V uvodnem krogu turnirja z nagradnim skladom 172.000 evrov je Hercogova ugnala domačinko Berfu Cengiz (387. na lestvici WTA) s 6:2, 6:3.

Teniški globus, 10. september Kitzbühel, ATP (400.335 evrov):

2. krog:

Federico Delbonis (Arg) : Nikoloz Bazilašvili (Gru/4) 7:5, 6:3;

Maximilian Marterer (Nem) : Hubert Hurkacz (Pol/5) 6:1, 6:4;

Yannick Hanfmann (Nem) : Dušan Lajović (Srb/3) 4:6, 6:3, 6:4. Istanbul, WTA (172.000 evrov):

2. krog:

Danka Kovinić (Čgo) : Alison Van Uytvanck (Bel/6) 6:3, 6:4;

Polona Hercog (Slo/3) : Jasmine Paolini (Ita) 7:5, 6:4.

