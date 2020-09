Kaja Juvan izpadla v Istanbulu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju WTA v Istanbulu z nagradnim skladom 202.250 ameriških dolarjev. Od 19-letne Ljubljančanke je bila boljša šest let starejša Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova, ki je po dveh urah in 18 minutah slavila zmago s 7:5, 1:6 in 6:4.