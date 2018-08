Teniške igralke so zaslužile največ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na seznamu športnic, ki so v preteklem letu zaslužile največ, se je med prvih deset uvrstilo kar osem teniških igralk. Serena Williams se je na igrišča po rojstvu hčerke vrnila marca, s tenisom pa je v preteklem letu zaslužila slabih 54 tisoč evrov, a je z drugimi sponzorskimi pogodbami zaslužila skoraj 16 milijonov evrov. Ameriška teniška igralka, ki bo v New Yorku poskušala osvojiti svoj 24. turnir za grand slam, je zunaj igrišč zaslužila dvakrat več kot vse preostale športnice.

Drugo mesto je na lestvici najbogatejših osvojila konkurentka Williamsove Danka Caroline Wozniacki, ki je v preteklem letu osvojila svoj prvi turnir za grand slam. Skupno je zaslužila dobrih 11 milijonov evrov, Sloane Stephens je na tretjem mestu zaslužila 9,7 milijona evrov. Med najboljših deset sta se poleg osmih teniških igralk uvrstili še igralka badmintona PV Sindhu in upokojena dirkačica Danica Patrick. Skupno je deset največjih zaslužkaric med športnicami zaslužilo dobrih 91 milijonov evrov, kar je štiri odstotke manj kot lani in kar 28 odstotkov manj kot pred petimi leti.

Caroline Wozniacki je v preteklem letu zaslužila 11,3 milijona evrov. Foto: Reuters

Mayweather prvi med športniki

Že junija je revija Forbes objavila lestvico stotih najbogatejših športnikov, na kateri pa se ni znašla nobena ženska. Lani je to uspelo le Sereni Williams, ki pa je letos zaradi materinstva zaslužila veliko manj. Lani je Američanka zaslužila skoraj 23 milijonov evrov in pol. Na seznamu najbogatejših športnikov je prvo mesto zasedel Floyd Mayweather (239 milijonov evrov), sledila sta mu Lionel Messi (96,5 milijona evrov) in Cristiano Ronaldo (93,9 milijona evrov).