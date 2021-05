Swiatkova prek Rima do devetega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja Iga Swiatek se je na najnovejši ženski letvici WTA po zmagi na teniškem turnirju v Rimu prebila s 15. na deveto mesto. To je tudi edina sprememba med najboljšo deseterico, kjer je še vedno v vodstvu Avstralka Ashleigh Barty pred Japonko Naomi Osako in Romunko Simono Halep.

Najboljše Slovenke so tudi ta ponedeljek uvrščene podobno kot prejšnji teden. Polona Hercog je pridobila eno mesto in je 73., Tamara Zidanšek je 77. in Kaja Juvan 100.

* Lestvica WTA (17. 5.):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 10.175

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7461

3. (3) Simona Halep (Rom) 6520

4. (4) Arina Sabalenka (Blr) 6195

5. (5) Sofia Kenin (ZDA) 5865

6. (6) Jelina Svitolina (Ukr) 5835

7. (7) Bianca Andreescu (Kan) 5265

8. (8) Serena Williams (ZDA) 4791

9. (15) Iga Switek (Pol) 4435

10. (9) Karolina Pliškova (Češ) 4345

...

73. (74) Polona Hercog (Slo) 1106

77. (77) Tamara Zidanšek (Slo) 1070

100. (101) Kaja Juvan (Slo) 825

300. (290) Dalila Jakupovič (Slo) 217

...