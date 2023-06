Swiatek še naprej vodi, Sabalenka se bliža

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se je Arina Sabalenka prebila do polfinala Roland Garrosa in nabrala dodatnih 500 točk, je Iga Swiatek zadržala prvo mesto, saj je ubranila 2000 točk za lansko zmago. Poljakinja bo na vrhu ostala vsaj do konca Wimbledona, ko bodo imele njene izzivalke prvo priložnost, da jo zamenjajo kot številko 1.

Za hrbtoma Swiatek in Sabalenke je prišlo do spremembe. Na tretje mesto, najvišje v karieri, je napredovala Kazahstanka Jelena Ribakina, ki pa za Belorusinjo zaostaja za skoraj tri tisoč točk. Četrta je Francozinja Caroline Garcia, Američanka Jessica Pegula pa je s tretjega padla na peto mesto.

Slovenske igralke so po drugem grand slamu sezone še nazadovale. Najboljša je Tamara Zidanšek na 139. mestu (499 točk), ki je obenem tudi edina Slovenka med prvini 200 na svetu.

Kaja Juvan je 233., Dalila Jakupovič pa tik za njo na 235. mestu. Obe imata po 300 točk.