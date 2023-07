Swiatek še naprej na vrhu, Vondroušova med deseterico

Poljakinja ima trenutno 9315 točk, na drugem mestu je Belorusinja Arina Sabalenka z 8845. Tretja je Kazahstanka Jelena Ribakina, ki pa ima že več kot tri tisoč točk manj od vodilne dvojice.

Vondroušova je po zmagi na sveti travi in svojem prvem naslovu za grand slam napredovala za 32 mest in tako ujela rep deseterice. Med to je prišlo še do ene spremembe, saj je na njena rojakinja Petra Kvitova na osmem mestu prehitela Grkinjo Mario Sakari.

Od Slovenk najvišje na lestvici ostaja Zidanšek, ki je tokrat napredovala za šest mest in je 139. Juvan je po izpadu v drugem krogu Wimbledona proti Rusinji Anastaziji Potapovi pridobila 75 mest in je po novem na 169. mestu. Največ mest med Slovenkami je sicer pridobila Polona Hercog, ki je napredovala za 156 mest in je zdaj 702.

Med prvo tristoterico sta od Slovenk še Veronika Erjavec na 248. mestu in Dalila Jakupovič na 264.

* Lestvica WTA (17. julij):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 9315 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 8845

3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 5465

4. (4) Jessica Pegula (ZDA) 5395

5. (5) Caroline Garcia (Fra) 4865

6. (6) Ons Jabeur (Tun) 4846

7. (7) Cori Gauff (ZDA) 3390

8. (9) Petra Kvitova (Češ) 3341

9. (8) Maria Sakari (Grč) 3310

10. (42) Marketa Vondroušova (Češ) 3106

...

139. (145) Tamara Zidanšek (Slo) 503

169. (244) Kaja Juvan (Slo) 409

248. (248) Veronika Erjavec (Slo) 288

264. (243) Dalila Jakupovič (Slo) 260

...

