Švicarji kljub porazu prvi finalisti Hopmanovega pokala

Sedemintridesetletni Roger Federer je Švici, branilki naslova, že v prvem dvoboju zagotovil finale, potem ko je premagal 20-letnega Stefanosa Tsitsipasa s 7:6 (5) in 7:6 (4). "Uživam igrati proti mladeničem, saj vedno prinesejo nekaj novega," je po dvoboju dejal Federer.

Švica je pred tem premagala Veliko Britanijo s 3:0 in ZDA z 2:1, tako da poraza Belinde Benčič v drugem današnjem dvoboju in poraza v dvojicah nista bila usodna. Benčičevo je premagala Maria Sakkari s 6:3, 6:4, med dvojicami pa sta Federer in Benčičeva nato izgubila proti Grkoma s 3:4, 4:2 in 3:4.

Švica bo v finalu igrala z najboljšo iz skupine A, kjer je v najboljšem položaju Nemčija z Angelique Kerber in Alexandrom Zverevom. Lanska finalista bosta odločilen dvoboj za finale igrala v petek proti Avstraliji.

Že pred tem pa je v skupini B Velika Britanija v nepomembnem obračunu premagala ZDA z 2:1. Slednji sta zasedli zadnji mesti v skupini.