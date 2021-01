Številka ena ženskega tenisa se vrača v Adelaidu

Zmagovalka OP Francije leta 2019 je mesto na vrhu lestvice WTA ohranila zaradi spremenjenih pravil in zamrznjenega rankinga, čeprav je v letu 2020 nastopila le na štirih turnirjih v prvih dveh mesecih sezone.

V Adelaidu bo nastopila na posebnem ekshibicijskem turnirju, ki je del dogovora med avstralsko teniško zvezo in zvezno državo Južna Avstralija, ki je prevzela določeno število teniških igralcev in igralk, ki so v 14-dnevni karanteni tam in ne v Melbournu.

V Adelaidu bodo poleg Bartyjeve predvidoma igrale še Simona Halep, Naomi Osaka in Serena Williams. Med moškimi bodo v Južni Avstraliji dejavni številka ena moškega tenisa Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominic Thiem in Jannik Sinner.