Stara je samo 23 let in je že najbolje plačana športnica vseh časov

Teniške igralke so že vse od leta 1990 na vrhu Forbsove lestvice najboljše plačanih športnic, na prestolu pa sta se najpogosteje izmenjevali Serena Williams in Marija Šarapova. Foto: Getty Images

Samo lani je zmagovalka OP ZDA 2018 in OP Avstralije 2019 s turnirskimi nagradami in sponzorji zaslužila kar 37,4 milijona ameriških dolarjev (34,3 milijona evrov), so izračunali pri ameriški reviji Forbes.

Skromna 23-letna Japonka, ki je na svetovni teniški lestvici WTA trenutno šele na desetem mestu, je s prestola največjih zaslužkaric v športu izpodrinila 16-let starejšo ameriško kolegico Sereno Williams, ki je na lestvici kraljevala zadnja štiri leta. Letos je bila za zmago "prekratka" za 1,4 milijona evrov (1,28 milijona evrov).

Osaka navdušuje tudi izven teniškega igrišča. Takole je lani na OP ZDA potolažila najstniško senzacijo Coco Gauff.

Respect.



The future of tennis is in good hands.



(via @usopen)pic.twitter.com/UCkWfsCUfX — Bleacher Report (@BleacherReport) September 1, 2019

Osako, ki prihaja iz mešanega zakona – mama je Japonka, oče pa prihaja s Haitija -, živi in trenira pa na Floridi, sponzorira kar 15 različnih podjetij, med njimi tudi multinacionalki Nike in Nissan ter globalna znamka Yonex. Kot poroča Forbes jih poleg igre navdušuje tudi njena svežina in kombinacija ameriške in japonske kulture, ki je zanimiva za sponzorje na dveh celinah.

Osaka je z zaslužkom v zadnjih 12 mesecih prehitela tudi prejšnjo rekorderko, Rusinjo Marijo Šarapovo, ki je leta 2015 zaslužila nekaj manj kot 30 milijonov ameriških dolarjev.

Na skupnem seznamu 100 najbolje plačanih športnikov leta 2020 je Osaka na 29. mestu, štiri mesta pred Williamsovo, zmagovalko 23 naslovov za grand slam.

