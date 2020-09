Sredi Rima dvoboj, ki ga do zdaj še nismo videli

Za naši tekmovalki bo to prvi medsebojni dvoboj. Devet let mlajša Juvanova se je na turnir uvrstila skozi kvalifikacije in je to zanjo prvi nastop v Rimu. Hercogova pa se je na turnir uvrstila neposredno. Njen najboljši rezultat v Rimu je bila uvrstitev v tretji krog leta 2011.

Na igrišče bo stopil tudi Stan Wawrinka, ki bo igral šele proti 17-letnemu domačinu Lorenzu Musettiju. Pravzaprav bosta na igrišče stopila najstarejši in najmlajši igralec turnirja.

Na turnirja sta tudi Novak Đoković in Rafel Nadal, ki v torek še ne bosta stopila na igrišče.