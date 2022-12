Spet je omenil upokojitev: "Bolje ko ti gre, več hočejo vsi od tebe"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralski teniški zvezdnik Nick Kyrgios je napovedal slovo od tenisa, če bo v prihajajoči sezoni 2023 osvojil grand slam. Iztekajoče se leto je bilo eno najboljših v njegovi dozdajšnji karieri, saj je osvojil tri naslove med dvojicami in avgusta tudi turnir v Washingtonu med posamezniki.

Vendar pa Kyrgiosu tudi letos ni uspelo do tako želenega grand slama, še najbližje je bil naslovu v Wimbledonu, kjer ga je v finalu po štirih nizih premagal Srb Novak Đoković.

Do Odprtega prvenstva Avstralije, Kyrgiosovega domačega turnirja in prvega letošnjega grand slama, je še manj kot mesec dni, 27-letnik pa je dejal, da bi lahko končal kariero, če bi osvojil prvi grand slam.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, je v pogovoru z novinarji med ekshibicijsko tekmo izjavil: "Upam, da bom lahko osvojil slam in se kar upokojil. Da bi še vztrajal? Iskreno, ne vem. To sezono je bilo potrebnega veliko trdega dela, veliko discipline in zdi se mi, da bolje ko ti gre, več hočejo vsi od tebe. Vse skupaj postane še bolj stresno."

Foto: Guliver Image

Zabaval se je in užival

Dodal je, da se je to sezono tudi veliko zabaval in izpolnil osebna pričakovanja.

"Toda to sezono sem se zelo zabaval. In končno sem lahko ponosen in rečem, da sem prišel v finale turnirja za grand slam. Končno sem začel izpolnjevati nekatera pričakovanja. Zelo sem se zabaval, užival sem," je dodal Kyrgios, ki pa ni prvič napovedal, da se bo upokojil.

Oktobra je izjavil, da po 30. letu verjetno ne bo igral tenisa.