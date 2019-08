Spet bo igrala Serena Williams, ob njen pa tudi štiri Slovenke

Serena Williams je imela v letošnji sezoni kar nekaj nihanj in težav s poškodbami. Sedemintridesetletna igralka je v prvem krogu odpihnila Marijo Šarapovo, v drugem krogu pa je imela malo več težav z dvajset let mlajšo rojakinjo Caty McNally. Premagala jo je po treh nizih. Tokrat bo njena nasprotnica Čehinja Karolina Muchova, s katero se do zdaj še nista srečali.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta tudi med Ashleigh Bartym, drugo nosilko turnirja, in Grkinjo Marijo Sakkari.

Andreja Klepač Foto: Guliver/Getty Images

Začenjajo se dvoboji dvojic

Za slovenske ljubitelje tenisa bo zelo pestro v ženskih dvojicah, saj bodo igrale kar štiri slovenske predstavnice. Katarina Srebotnik igra v paru z Belorusinjo Lidzijo Marozovo. Njuni nasprotnici bosta Gabriela Dabrowski iz Kanade in Xu Yifan iz Kitajske. Andreja Klepač in Lucie Hradecka sta postavljeni kot deseti nosilki. V prvem krogu bosta njuni nasprotnici Ons Jabuer in Fanny Stollar. Tamara Zidanšek je moči združila s Švedinjo Rebecco Peterson, igrali pa bosta proti Aleksandri Krunić in Shuko Aoyama. Zadnja naša predstavnica je Dalila Jakupović, ki bo igrala z Američanko Sabrino Santamario. Njuni nasprotnici bosta Francesca Di Lorenzo in Ann Li.

Dvojice