Sodnika je zadel v glavo. Je ta sprejel opravičilo? #video

Marc Polmans missed a volley on match point at 7-6(3), 6-6 (6-5) and then accidentally hit the umpire.



Stefano Napolitano advances to the main draw in Shanghai as a result.pic.twitter.com/9izXBA1BOl — Tennis Channel (@TennisChannel) October 3, 2023

Marc Polmans si bo zagotovo zapomnil turnir v Šanghaju, potem ko je imel zaključno žogico za zmago. S tem bi se lahko prvič v karieri uvrstil v glavni del turnirja serije masters. Njegove želje pa so se zaradi njegove nespametne poteze v trenutku razblinile.

S sodnikom bi se rad dobil na kavi

Polmans je pri zaključni točki žogico poslal v mrežo. To ga je razjezilo do te mere, da je žogico besno udaril in zadel glavnega sodnika na stolu. Takoj je postalo jasno, da 140. igralca sveta po tem nespametnem dejanju čaka izključitev s turnirja, čeprav ni namerno zadel sodnika. Ta k sreči ni utrpel hujše poškodbe, na glavni turnir pa se je na koncu uvrstil Italijan Stefano Napolitano.

Na družbenem omrežju X se je že oglasil tudi 26-letni Avstralec. "Sodnik Ben je sprejel moje opravičilo za moje dejanje. Ve, da je bilo nenamerno in da sem to storil v afektu. Oba greva naprej. Bil je trenutek, ko je bil velik pritisk in moral bi se bolj odzvati," je zapisal Avstralec in dodal, da se veseli, da se bo ob naslednji priložnosti s sodnikom pogovoril ob kavi.

Novak Đoković je leta 2020 sodnico zadel v vrat in bil izključen. Foto: AP / Guliverimage

Najbolj je odmeval incident Novaka Đokovića

Ni pa bil to prvi tovrstni incident. Zelo podoben scenarij smo lahko videli že leta 2017, ko je Denis Šapovalov na Davisovem pokalu glavnega sodnika zadel v oko in bil prav tako diskvalificiran. Pred leti je bil v Wimbledonu izključen nekdanji teniški igralec Tim Henman, ko je pri igri dvojic zadel pobiralko žogic v uho in tudi predčasno končal turnir.

Zagotovo je najbolj odmevna diskvalifikacija Novaka Đokovića iz leta 2020. Srbski teniški zvezdnik je na OP ZDA linijsko sodnico nenamerno zadel v vrat, da se je ta na mestu zgrudila in lovila sapo. Nekaj minut za tem in pregovarjanju z organizatorji, je Nole predčasno zapustil igrišče in tudi predčasno končal turnir.

