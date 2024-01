Slovenski teniški igralci februarja na Kitajsko

Slovenska moška teniška reprezentanca bo februarja v play-offu svetovne skupine II Davisovega pokala igrala s Kitajsko. V Guangzhou bo kapetan Grega Žemlja odpeljal Blaža Rolo, Bora Artnaka, Sebastiana Dominka in Matica Križnika, so sporočili s slovenske zveze Tenis Slovenija.

Dvoboj bo 2. in 3. februarja potekal na trdi podlagi na zunanjih igriščih, Slovenija pa bo lovila obstanek v svetovni skupini II. Ob morebitnem porazu pa bi nato jeseni igrala v nižjem rangu tekmovanja, ki potega na regionalni ravni.

Slovenija je septembra doma izgubila proti Luksemburgu z 2:3, žreb pa ji je nato za ta rang tekmovanja namenil verjetno najtežjega tekmeca. Kitajska ima trenutno enega igralca v prvi stoterici lestvice ATP, Zhizhen Zhang je na 53. mestu, še trije pa so uvrščeni do 200. mesta. Pri Sloveniji je Blaž Rola na 447. mestu, Bor Artnak pa je 529.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliko so bili skupaj

"V zadnjem obdobju imamo redne tedenske priprave z našimi najboljšimi igralci. Veliko smo bili skupaj. Pred odhodom na Kitajsko bomo imeli še nekaj treningov, Artnak in Dominko pa bosta na Kitajsko prišla iz ZDA. Oba sta bila sicer zdaj nekaj časa v Sloveniji, bili smo na skupnem kosilu, opravili pa smo tudi skupne treninge. Tudi z Rolo sem v stiku, konec novembra je imel operacijo in mislim, da bo pripravljen za dvoboj. Kitajce sem spremljal v Avstraliji. Čaka nas težko gostovanje in dolga pot. Kitajci zaradi koronavirusa niso igrali, zato so padli v nižji rang tekmovanja. Vendar se s tem ne obremenjujemo, pomembno je, da damo vse od sebe," je dejal kapetan Žemlja.

"Zaključek lanske sezone in priprave na novo sezono nista bila najboljša." Foto: Vid Ponikvar

V Slovenski ekipi se najizkušenejši igralec Rola vrača po poškodbi. "Zaključek lanske sezone in priprave na novo sezono nista bila najboljša. Ob koncu lanske sezone sem si želel igrati na čim več turnirjih. Vse pa je pokvarila poškodba desnega kolena. To je drugačna poškodba, kot je bila v preteklosti. Pripravljalno obdobje je bilo tako bolj rehabilitacijsko obdobje. Poškodba je sanirana ... Vsi se zavedamo, da smo dobili najtežjega tekmeca. Gostovanje bo zelo težko," je dejal Rola.

V spremljevalni ekipi sta poleg kapetana Žemlje še njegov pomočnik Iztok Kukec in fizioterapevt Miha Mihalič.

Preberite še: