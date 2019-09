Slovenski tenisači v petek v Davisovem pokalu proti Egiptu

Prvi bo na igrišče stadiona El Gezira Sporting Club stopil Aljaž Bedene, ki ne bi smel imeti večjih težav proti Karimu Mohamedu Maamoumu. Takoj po koncu prvega dvoboja pa se bo Blaž Rola pomeril z najboljšim egiptovskim igralcem Mohamedom Safwatom, s katerim imata kar nekaj neporavnanih računov.

"Igrišča so malce slabša in morali bomo paziti, da se ne poškodujemo. Vsekakor pa bomo morali igrati najbolje, kart zmoremo, se osredotočiti na svojo igro in to kakovost bomo pokazali jutri na igrišču. Mislim, da lahko računamo na dve zmagi," je povedal Bedene.

Rola je 133. na svetovni lestvici), tekmec pa bo njegov stari znanec ter vrstnik po letih Mohamed Safwat (239.), ki je bil lani najvišje na lestvici ATP na 163. mestu. Rola je z najboljšim egiptovskim igralcem igral dvakrat in obakrat je bila tekma izenačena. Letos je v Bratislavi zmagal Rola, lani pa v kvalifikacijah OP Francije Safwat.

"Mohameda poznam zelo dobro, saj sva kar nekajkrat že igrala, tako na uradnih tekmah kot na ligaških tekmah. Počutje je super, prav tako vzdušje v ekipi. V Kairu so pogoji zahtevni. Je kar vroče in tudi igrišča so malce slabše pripravljena. Oba egiptovska igralca znata igrati tenis. Morali se bomo potruditi, se boriti in dati vse od sebe," je dejal Rola.