Slovenska športnica, ki glave ne povesi kar tako #video

Ve, da bodo priložnosti še prišle

Teniški ljubitelji so zadnji konec tedna lahko spremljali teniški finale v Bogoti, ko sta se za lovoriko udarili Tamara Zidanšek in Maria Camila Osorio Serrano. Tega je na koncu dobila 19-letna Kolumbijka (5:7, 6:3, 6:4). Po ne najbolj uspešnem zaključku turnirja, bi marsikatera igralka povesila glavo. Tami, kot tudi kličejo Zidanškovo, na vse skupaj gleda drugače, bolj pozitivno.

"Danes sem že dvakrat rekla, da na ta turnir gledam kot na celoto in iz tega turnirja prihajam z zelo pozitivnimi občutki. Nimam si kaj očitati. Dala sem vse od sebe in že dolgo nisem zmagala štiri tekme zapored in odigrala pet dobrih tekem. Nimam kaj za pripomniti. Žal se ni izšlo, ampak gremo naprej. Še bodo priložnosti," nam je uvodoma povedala naša sogovornica.

Še kako posebno je igrati na večji višini, kot je Triglav

Na podlagi tega rezultata ji ne manjka motivacije, saj je že na njenem prvem turnirju na pesku prišla do finala. Turnir v Bogoti pa velja tudi za zelo specifičen turnir, saj dekleta igrajo na zelo visoki nadmorski višini. Je ta višina na Konjičanko kaj vplivala?

"Oh, zelo je vplivalo. To je res specifičen turnir. Igrale smo na 3.000 metrih nadmorske višine, kar je višje kot naš Triglav. Zrak je zelo redek, težko se diha in na vse skupaj se moraš privaditi. Žoge so nenormalno hitre in tudi kontrola je slabša. Zelo veliko vlogo igra, kako se igralec v kratkem času prilagodi na tamkajšnje razmere."

Foto: Sportida

Njen uspeh v Bogoti se pozna tudi na svetovni lestvici WTA, kjer je v tem tednu napredovala za 13 mest in trenutno zaseda 80. mesto. Nekdaj 56. igralka sveta nam je že pred časom povedala, da bi se rada prebila med najboljših petdeset igralk sveta.

"Oh, seveda, nad tem se sploh ne bom pritoževala (smeh, op. p.). Imamo lestvico, ki je pogojena s tem, kako igraš na turnirjih. Meni je najbolj pomembno, da sem zadovoljna, vesela, dobro delam in povem tisto, kar si mislim. Pomembno je, da dobro komuniciramo in da delujemo kot ekipa. Samo na ta način lahko napreduješ. Težko napreduješ, če kaj ne 'štima'. Trenutno sem zelo zadovoljna, kako stvari funkcionirajo. To se pozneje odrazi na počutju, z večjim veseljem delaš in posledično tudi lažje igraš tekme."

Tamara Zidanšek se zelo dobro znajde na peščeni podlagi. Foto: Guliverimage

"Zdi se mi, da se učenje nikoli ne konča"

Tamara priznava, da je bolj igralka za peščene podlage. Kar ni nič čudnega, saj je pravzaprav teniško zrasla na peščenih igriščih in kot mlada igralka nikoli ni igrala na trdi podlagi. Vseeno si želi in stremi k temu, da bi postala čim bolj vsestranska igralka in vrhunske uspehe dosegala na trdi podlagi. Vedeti je treba, da se okoli 70 odstotkov turnirjev na turneji WTA igra na trdi podlagi.

"To je dolg proces učenja in privajanje na hitrejšo igro. Zdi se mi, da se učenje nikoli ne konča. Vedno moraš iskati izboljšave. Zadnje dve ali tri leta večinoma igram na betonu in tudi moja igra se razvija na tej podlagi. Treba bo še delati na tem, ampak se na tej podlagi počutim vedno bolj domače."

V iskanju novega trenerja "Trenutno se dobro počutim in iščemo vse možnosti za naprej." Foto: Guliverimage

Pred kratkim je v njeni ekipi prišlo do večje spremembe, potem ko se je po dolgih letih sporazumno razšla s trenerjem Zoranom Krajncem. Marjan Čuk, vodja ekipe, v tem času pa bo prevzel tudi vlogo trenerja, že išče vse možnosti za novega trenerja, ki bo naši 23-letni teniški igralki najbolj ustrezal.

"Ali je to pravo ali ni pravo obdobje za iskanje trenerja, ne vem. Moja športna kariera je kratka in ni časa, da pogledujemo nazaj. Treba je gledati, kako napredovati. Trenutno se dobro počutim in iščemo vse možnosti za naprej. Trenutno sodelujeva z Marjanom, ostali člani ekipe pa ostajajo isti. Imam veliko znanja, ki sem ga v zelo veliki večini dobila od Zorana. Zanj lahko rečem, da ni nobenega dvoma, da je velik strokovnjak na tem področju. To znanje bom uporabila za naprej in videli bomo, kako se bodo stvari razpletle z novim trenerjem."

Motivacije ji ne manjka. Foto: Guliverimage

Malo počitka, potem pa s polno paro naprej

Zidanškovo bomo lahko spet spremljali na turnirju v Madridu, ki bo na sporedu čez slaba dva tedna. Turnir v Bogoti med drugim jemlje kot dobre višinske priprave in neko potrditev. "Zdaj se bom malo resetirala, potem pa s polno paro naprej," nam je na koncu pogovora povedala trenutno druga najboljša slovenska igralka.