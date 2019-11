Sinner zmagovalec turnirja ATP do 21 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je zmagovalec finalnega turnirja ATP do 21 let v Milanu. Osemnajstletnik, ki je na turnirju igral s povabilom prireditelja, je v finalu premagal prvega nosilca, Avstralca Alexa de Minaurja, s 4:2, 4:1 in 4:2.