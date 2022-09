Po dežju so očistili igrišča in v Portorožu se spet igra.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V soboto popoldne sta svoj četrtfinalni dvoboj odigrali še Katerina Siniakova in Jasmine Paolini. Čehinja je po dveh urah in 35 minutah Italijanko premagala s 6:2, 3:6, 7:6. Nemka Anna-Lena Friedsam, tretja nosilka Jelena Ribakina in Romunka Ana Bogdan so si nastop v polfinalu zagotovile že v petek, še preden je močno deževje prekinilo dogajanje v Portorožu.

Polfinalna dvoboja sledita v soboto zvečer. V prvem se bosta pomerili Bogdanova in Ribakina, v drugem pa Friedsamova ter Siniakova.

Po dežju v Portorožu spet igrajo (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Portorož WTA:



Četrtfinale:

Katerina Siniakova (Češ) - Jasmine Paolini (Ita) 6:2, 3:6, 7:6 (5);