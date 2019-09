Sereno Williams čaka Kitajka, ki je presenetila drugo igralko sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prvi bosta igrali Elina Svitolna in Johanna Konta, četrta in šestnajsta nosilka turnirja. Do zdaj sta odigrali štiri medsebojne dvoboje, vse štiri pa je dobila Svitolina, ki se je prvič uvrstila v četrtfinale OP ZDA.

Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vse časov, bo igrala proti Kitajki Qiang Wang, s katero bi morali enkrat že igrati, a je Serena dvoboj odpovedala. Wangova je v osmini finala nekoliko presenetljivo premagala Barty Ashleigh, drugo igralko sveta. Ali bo kos tudi Sereni Williams, 23-kratni zmagovalki za grand slam?