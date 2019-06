Še danes ima strahove, zato tudi ostaja samska

Leta 2016 je teniški svet pretresla novica, ko je Petro Kvitovo, dvakratno zmagovalko Wimbledona, doma napadel vlomilec in ji hudo poškodoval roko. Čehinja zaredi tega še danes čuti psihološke posledice in se še vedno bori s strahovi.

Letos je na OP Avstralije po svojih uspehih jokala. Foto: Gulliver/Getty Images

Mnogi so bili prepričani, da se češka teniška igralka ne bo nikoli več vrnila na teniška igrišča. Skeptični so bili celo zdravniki, a ji je uspelo. V letošnjem letu je že zmagala turnir, kar nekajkrat pa se je prebila v finale, med drugim tudi na OP Avstralije, kjer jo je na koncu premagala Naomi Osaka. Čeprav je na zunaj videti, da je po grozovitem napadu premagala vse ovire, pa ni tako.

"Spremenila sem se, to je zagotovo. V dobrem in slabem smislu. Ko ste toliko let na turneji, se včasih počutite nemotivirano in brez volje," je uvodoma povedala Kvitova, ki je priznala, da se je spremenila tudi kot oseba.

Foto: Reuters

Včasih ima občutek, da jo nekdo zasleduje

"Ne zaupam več ljudem, še posebej ne moškim. Verjetno sem še danes samska. Zaupam samo ljudem, ki jih dolgo poznam, ne zaupam ljudem, ki jih poznam kratek čas. Ne morem iti sama v taksi. Ko sem v mestu na cesti, skoraj tečem. Včasih imam občutek, da me nekdo zasleduje in je zelo težko."

Ne obremenjuje se z majhnimi stvarmi

Devetindvajsetletna Kvitova je priznala, da je bila včasih veliko bolj pod stresom, danes na določene stvari gleda drugače. "Bo Petra Kvitova je po napadu utrpela hude poškodbe. Foto: Twitter lj znam ceniti majhne stvari. Kot je na primer lepo vreme, bolj znam ceniti čas, ko sem s svojo družino in prijatelji. Če je velika težava, me skrbi, če je majhna in nepomembna stvar, se ne obremenjujem več," je za Guardian povedala Čehinja, ki je v svoji karieri dobila dva turnirja v Wimbledonu (2011, 2014).