Ruud do uvrstitve kariere, v top 10 brez sprememb, Bedene 54.

Zmagovalec nedeljskega finala teniškega turnirja ATP v Ženevi Norvežan Casper Ruud je na današnji lestvici ATP splezal na 16. mesto, kar je njegov uspeh kariere. Med najboljšo deseterico ni sprememb, Srb Novak Đoković je na vrhu začel že 322. teden, sledita mu Rus Danil Medvedjev in Španec Rafael Nadal. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je 54.

Švicar Roger Federer, ki se je v Ženevi vrnil po daljši odsotnosti in izpadel v 2. krogu turnirja v svojem prvem dvoboju po dveh mesecih, je ostal na osmem mestu svetovne lestvice.

Zmagovalec turnirja v Lyonu Grk Stefanos Cicipas je ostal na petem mestu lestvice ATP za Avstrijcem Dominicom Thiemom.

Najboljši Slovenec na lestvici ostaja Aljaž Bedene, ki je izpadel v četrtfinalu Lyona. Kljub temu je napredoval za eno mesto in je zdaj 54. igralec sveta.

Blaž Rola je 155., Blaž Kavčič pa 216. To so tudi edini trije slovenski teniški igralci, ki so na lestvici ATP med prvimi 600 igralci na svetu.