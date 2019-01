Roger Federer sporočil pomembno novico

Po dolgem času ga bomo lahko spet spremljali tudi na pesku. Foto: Gulliver/Getty Images Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam na pesku ni igral že vse od leta 2016, ko je igral na turnirju v Rimu. V Parizu je nazadnje igral leta 2015, ko ga je premagal njegov rojak in dobri prijatelj Stan Wawrinka. In kaj je razlog, da se vrača na rdeči pesek?

"Trenutno sem v fazi, ko želim uživati. Mislim, da imam željo in čutim, da ne potrebujem tako dolgega odmora," je povedal 37-letni teniški igralec. Leta 2017 je eden najboljših teniških igralcev povedal, da ni več star 24 let in da se bo raje osredotočil na sezono na travi. To se mu je tudi obrestovalo, potem ko je tistega leta zmagal na sveti travi.

Roger Federer je na pariškem pesku do zdaj zmagal le enkrat. In sicer leta 2009, ko je v finalu premagal Robina Soderlinga. Novica, da bo spet igral v Parizu, pa je razveselila tudi francoske organizatorje.

👍😀@rogerfederer just announced in Melbourne that he will be competing at Roland Garros ! "It’s a bit of a desire. I’m in a phase where I want to have fun and I’ve missed not doing it. I don’t feel it is necessary to have a big break again”. #RG19

"Ljudje mislijo, da Federer ne more kmalu "Poraz na OP Avstralije je zame nekaj povsem normalnega. Zavedal sem se, da se to lahko zgodi in nisem podcenjeval svojega nasprotnika." Foto: Gulliver/Getty Images

V nedeljo smo lahko na teniških igriščih videli prvo veliko presenečenje, ko je šele 20-letni Grk Stefanos Cicipas na presenečenje mnogih premagal Rogerja Federerja. A Švicar ni iskal nobenih izgovorov za svoj poraz. Ta se čudi, ko si ljudje mislijo, da se ne more kmalu posloviti od turnirja.

"Fizično sem bil v dobri formi in bil sem pripravljen iti daleč. Ljudje mislijo, da Federer ne more kmalu izgubiti. To je normalno in nima nobene zveze s poškodbami. Premagal me je zelo dober igralec. Mislim, da je bila moja raven igre visoka. Poraz na OP Avstralije je zame nekaj povsem normalnega. Zavedal sem se, da se to lahko zgodi in nisem podcenjeval svojega nasprotnika," je po porazu na novinarski konferenci povedal Federer.