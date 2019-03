Roger Federer potrdil nastop v Madridu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sloviti švicarski teniški igralec Roger Federer bo generalko za letošnje odprto prvenstvo Francije v Parizu opravil v Madridu. Poleg 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam so nastop v španski prestolnici potrdili tudi Srb Novak Đoković, Španec Rafael Nadal in Nemec Alexander Zverev, so sporočili prireditelji madridskega turnirja.