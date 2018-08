Roger Federer je bil zgrožen nad sodnikovo potezo #video

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

Avstralski teniški zvezdnik Nick Kyrgios je v četrtek igral proti Francozu Pierreu-Huguesu Herbertu. Kyrgiosu v prvem in drugem nizu ni kazalo najbolje. Prvi niz je izgubil, v drugem nizu pa je že zaostajal z 0:3. In kot je razvidno s posnetka, je sodnik Lahyani zapustil stol, šel do Nicka in mu namenil nekaj spodbudnih besed.

"Želim ti pomagati, želim ti pomagati," mu je povedal Maročan in pozneje nadaljeval: "Videl sem že veliko tvojih dvobojev. Ti si pomemben za tenis. Nick, vem, da to nisi ti," je dodal Lahyani, ki mu je predlagal, naj si vzame odmor.

Foto: Guliver/Getty Images

Po tem pogovoru se je avstralski teniški igralec vrnil in dvoboj tudi dobil z izidom 4:6, 7:5, 6:3 in 6:0. Igralci in komentatorji so se spravili na sodnika, saj so prepričani, da je prekoračil svoja pooblastila. Olje na ogenj je prilila še uradna izjava organizatorjev, ki so se postavili v bran sodniku. Zapisali so, da je sodnik zapustil stol zato, ker naj bi bilo med odmorom na igrišču precej glasno in ker ga je skrbelo za počutje igralca.

#USOpen puts out a statement on Kyrgios-Lahyani with its official version of events… which doesn’t align all that well with what was audible on microphones and why it was an issue. pic.twitter.com/0FySZcUs9D — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

Da sodnik ni prekoračil svojih pooblastil, je bil prepričan tudi Nick Kyrgios. "Nikakor mi ni pomagal, to je smešno. Nisem prepričan, da me je spodbujal. Rekel je, da me ima rad in nisem prepričan, da je to spodbujanje. Rekel je, da vse skupaj ni videti dobro. Poglejte, nisem se počutil dobro. Vedel sem, da mi ne gre dobro in pravzaprav ga sploh nisem poslušal."

"Dojel sem, kaj poskuša narediti." Foto: Guliver/Getty Images

Nick Kyrgios se bo v naslednjem krogu pomeril z Rogerjem Federerjem. Na ta dogodek se je odzval tudi 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Švicar kot mnogi drugi meni, da sodnik ne bi smel zapustiti stola.

"Dojel sem, kaj poskuša narediti. Naredil je, kar je naredil, in vi se odločite, ali vam je bilo všeč ali ne, vendar se ne morete pogovarjati na takšen način. Ne vem, kaj je rekel, in me tudi ne zanima. Ni bilo videti tako, kot da ga je vprašal, kako se počuti. Predolgo časa je bil dol. Bil je pogovor in pogovor lahko spremeni vaše razmišljanje. Zato ne želim, da se to še kdaj zgodi, in to vsi vedo. Vloga sodnika ni, da zapusti stol," je bil brez dlake na jeziku 37-letni Baselčan.

Foto: Guliver/Getty Images

Pierre-Hugues Herbert je bil ogorčen

Nad potezo je bil ogorčen tudi Pierre-Hugues Herbert, ki meni, da se sodnik ne sme pogovarjati z igralcem. "To ni njegovo delo, on je sodnik in bi moral ostati na stolu. Mislim, da ne bi smel iti dol in prevzeti vloge trenerja, tako kot pri ženskih (WTA) dvobojih. Ali je to vplivalo na potek igre? Nikoli ne bomo vedeli … Še bolj moti izjava organizatorjev (USTA), ki se odkrito delajo norca iz nas," je bruhalo iz Francoza.