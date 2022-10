Novak Đoković še kar čaka

Do OP Avstralije, teniškega turnirja za grand slam, je še nekaj mesecev. A že danes se veliko govori o morebitnem (ne)nastopanju Novaka Đokoviča, potem ko so ga letos januarja izgnali iz Avstralije zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v deželo "tam spodaj". Đoković je eden tistih, ki se ne želijo cepiti proti bolezni covid-19, takrat pa je Avstralija zahtevala, da morajo biti tujci ob vstopu v Avstralijo polno cepljeni.

Goran Ivanišević, ki že nekaj časa uspešno sodeluje s 35-letnim Beograjčanom, je razkril, kakšni so načrti njegovega varovanca. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Počakati moramo in videti, kako se bodo odločili Avstralci"

Tamkajšnji organi so julija sprostili ukrepe, a težava je, da so srbskemu teniškemu zvezdniku za tri leta prepovedali vstop v Avstralijo. Novak je turnir v Melbournu zmagal devetkrat in veliko željo ima, da ga osvoji še desetič. Vse pa bo odvisno od tega, kako se bodo glede statusa 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam odločile avstralske oblasti.

Goran Ivanišević, ki že nekaj časa uspešno sodeluje s 35-letnim Beograjčanom, je razkril, kakšni so načrti njegovega varovanca. "Jasno je, da bo igral v Torinu. Vprašanje je le, ali bo šel pred tem v Pariz. Glede na to, da ni spremenil razmišljanja o cepljenju, moramo počakati in videti, kako se bodo odločili Avstralci," je povedal Splitčan.

"Vprašanje je, koliko časa bo igral in koliko časa bo vse to trajalo." Foto: Reuters

Ivanišević je zelo zadovoljen, kako se je Đoković odrezal po več kot dvomesečnem premoru, potem ko ni smel igrati na ameriški turneji, vključno z OP ZDA. Sploh je bil zadovoljen s turnirjem v Astani, kamor je prišel neposredno iz Tel Aviva. Srb je zmagal na obeh turnirjih in tako prišel do 90. turnirske zmage.

"Vse, kar je povezano z rekordi, je zanimivo za Novaka. Vprašanje je, koliko časa bo igral in koliko časa bo vse to trajalo. Glede na to, v kakšnem stanju je trenutno, sem prepričan, da lahko poseže po novih rekordih. Fizično je vedno pripravljen, in če bo pri tem ostalo, lahko tri leta zaseda vrh ali je pri vrhu ter se bori za vse naslov," je za Jutarnji povedal Ivanišević.

V času, ko ni smel igrati na ameriški turneji, je Đoković prišel na košarkarsko tekmo med Slovenijo in Srbijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaradi prepovedi igranja padec na lestvici

Novak Đoković je trenutno na sedmem mestu svetovne lestvice. Padec po lestvici ATP je bil predvsem zaradi tega, ker v letošnji sezoni ni mogel igrati na več turnirjih. Poleg prepovedi na OP Avstralije ni smel igrati na ameriški turneji, prav tako tudi ne na OP ZDA. Prav nič na roko mu ni šlo niti dejstvo, da letos v Wimbledonu, kjer je zmagal, ni dobil nobenih točk. Združenje ATP se je odločilo, da ne bodo upoštevali točk, saj so imeli ruski in beloruski igralci prepoved igranja.