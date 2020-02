Puf, to pa je bil udarec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benoit Paire je znan kot eden bolj kontroverznih teniških igralcev na turneji. Njegova kakovost ni sporna, sploh takrat, ko je razpoložen za igro. V torek ni bil ravno razpoložen, potem ko ga je Aljaž Bedene brez večjih težav premagal po dveh nizih (6:2, 6:4). A mu je vseeno uspel izjemen udarec.

Hitrost žogice je bila 182 kilometrov na uro

Paireju, ki je trenutno 19. igralec na svetu, je v drugem nizu uspel pravi projektil. Na drug, nekoliko slabši servis Bedeneta, je žogico tako močno udaril, da jo je Aljaž pospremil le s pogledom. Pozneje se je izkazalo, da je bil to najhitrejši forhend v letošnji sezoni. Francoz ga je udaril s hitrostjo 182 kilometrov na uro.

Sedmi najhitrejši forhend v zgodovini tenisa

Po nekaterih podatkih je to sedmi najhitrejši forhend v zgodovini tenisa. Večje "bombe" so uspele še Milošu Raoniću, Gaelu Monfilsu, Juan Martinu del Potru, Jamesu Blaku in Fernandu Gonzalezu. Uradni rekord ima Gael Monfils (202 kilometra na uro), medtem ko Fernandu Gonzalesu radar ni izmeril hitrosti. Nekateri ocenjujejo, da je žogica letela s hitrostjo 225 kilometrov na uro.

Aljaža Bedeneta v četrtek že čaka nov dvoboj. V drugem krogu ga čaka Stefanos Cicipas, drugi nosilec turnirja in trenutno šesti igralec sveta. Igralca se do zdaj še nista srečala.