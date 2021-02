Pred časom je še dejal, da Rus igra dolgočasen tenis

Daniil Medvedjev in Stefanos Cicipas se bosta udarila za zadnjo finalno vstopnico med moškimi. Rus in Grk sta do zdaj šestkrat prekrižala loparje. Veliko boljši izkupiček ima Medvedjev, ki je dve leti mlajšega Grka do zdaj premagal petkrat, Cicipas pa je slavil le enkrat.

Pred časom je Cicipas dejal, da Medvedjev igra dolgočasen tenis, a je do danes spremenil to mnenje. "Morda sem to v preteklosti rekel, ampak Daniil ni dolgočasen igralec. Igra zelo pametno in vedno vas lahko prelisiči. On je igralec, pri katerem moram biti zelo pazljivi in nanj moram vseskozi vršiti pritisk. Moram izkoristiti svoje priložnosti. To je pri njemu najbolj pomembno," je pred dvobojem povedal peti nosilec turnirja.