Pomenljivo sporočilo nekdanjega dekleta športnega zvezdnika

Triindvajsetletna Chiara Passari je na družbenih omrežjih zapisala precej pomenljivo sporočilo. Razkrila je, da je po prekinitvi zveze z Nickom izgubila upanje v ljubezen, vase in kakršnokoli obliko sreče. Zaradi tega se je zatekla k drogam in alkoholu.

"Nikoli se nisem mogla iskreno nasmehniti ali razumeti svojega smisla življenja. Izgubljala sem apetit, hrana se mi je gnusila. Namesto tega sem se po pomoč zatekala k alkoholu in drogi," je uvodoma zapisala avstralska manekenka, pri kateri se zdi, da je vendarle našla pravo pot in smisel življenja.

Nick Kyrgios Foto: Guliverimage

"Vse je eno jeb… potovanje"

"Povsem spontano sem se preselila v drugo mesto, kjer sem spet našla svoj smeh, ljudi in dobro hrano. Postala sem navdušena nad življenjem. Bližje sem družini kot kadarkoli prej in začela sem vse znova. Vse je v rokah vesolja in vse je eno jeb… potovanje. Vse, kar vem, je, da bomo našli izhod in našli luč na koncu tunela," je še zapisala Passari.

Kyrgios in Passari sta postala par julija 2020. Razšla pa sta se oktobra lani. Med njima je počilo v hotelu v Adelajdi. Bilo je tako hudo, da je morala hotel obiskati policija. Do prepira je prišlo, potem ko je Passari v objavi na Instagramu obtožila Kyrgiosa varanja, ob tem pa objavila fotografijo, kjer naj bi bil teniški igralec v postelji z golim dekletom.

Costeen Hatzi, zdajšnje dekle Nicka Kyrgiosa. Ta naj bi na problematičnega Avstralca dobro vplivala. Foto: Guliverimage

Zaradi slabega duševnega zdravja ni prišel na sodišče

Proti avstralskemu teniškemu igralcu Nicku Kyrgiosu na sodišču v Canberri poteka sodni postopek zaradi napada na nekdanje dekle, katerega podrobnosti za zdaj niso pojasnjene. Kyrgios se prvega zaslišanja ni udeležil, njegov odvetnik pa je dejal, da njegov klient za incident decembra 2021 krivi slabo duševno zdravje. Naslednja obravnava je zdaj razpisana za 3. februar.

Trenutno 21. igralec sveta ima medtem že novo spremljevalko. To je blogerka in vplivnica iz Sydneyja Costeen Hatzi. Nekateri menijo, da ta dobro vpliva nanj, kar naj bi se kazalo tudi na teniškem igrišču. Chiara Passari pa je prepričana, da se Costeen ne sanja, kaj jo še čaka.

Zelo znana je zgodba Olge Šaripove, nekdanjega dekleta Aleksandra Zvereva. Foto: Instagram & Imdb

Aleksander Zverev se je pred časom tudi znašel pod hudimi obtožbami

Pred dvema letoma smo bili lahko priča podobni zgodbi, ko se je pod plazom obtožb znašel teniški igralec Aleksander Zverev. Olga Šaripova, nekdanje dekle nemškega zvezdnika, se je na družbenih omrežjih razpisala, da je bila fizično zlorabljena.

"Tepli so me in ne bom več molčala. Želim povedati osebno in težko zgodbo, ki sem jo imela v preteklosti. To pišem zato, da dekleta, ki so v istem položaju ali so bila, ne bi bila sama in da bi imela moč, da lahko živijo naprej. Bila sem žrtev nasilja v družini," je takrat zapisala Šaripova, ki pa svoje pravice ni in ne bo iskala na sodišču. Zato pa ta primer že ker nekaj časa obravnava združenje ATP.