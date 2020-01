Polona Hercog in Kaja Juvan, drugi poskus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi dan OP Avstralije Polona Hercog in Kaja Juvan zaradi dežja nista dočakali uvodnega dvoboja, zato so njun dvoboj prestavili na torek. Obeta se še cela vrsta drugih izjemno zanimivih dvobojev.

Polona Hercog (44.), za katero je to že deseti nastop na OP Avstralije, bo v uvodnem krogu igrala proti Švedinji Rebecci Peterson. Ta je na lestvici WTA uvrščena štiri mesta višje kot Mariborčanka. Igralki sta lani igrali na turnirju v Rabatu, kjer je bila po treh nizih boljša štiri leta mlajša Švedinja.

Kaja Juvan Foto: Gulliver/Getty Images

Svoj krstni nastop na glavnem turnirju OP Avstralije bo tudi jutri pričakala Kaja Juvan (126.), ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije. Njena nasprotnica bo Dajana Jastremska, 24. igralka sveta. Kaja in Dajana, ki sta vrstnici, še nista igrali medsebojnega dvoboja.

Na osrednjem igrišču bo zelo zanimivo med Marijo Šarapovo, ki je dobila povabilo organizatorja, in Donno Vekić. Rusinja in Hrvatica sta do zdaj igrali le enkrat. Pred dvema letoma je bila na OP Francije boljša visokorasla Šarapova.