Švicarke do zgodovinske zmage

Švicarke so osvojile naslov v teniškem pokalu Billie Jean King, ki se je končal v Glasgowu. Švicarke so v tretjem finalnem nastopu lovile sploh prvo lovoriko, Avstralke pa so v 19. finalu igrale za osmi naslov. Za Švico sta zmagali Jil Teichmann in Belinda Bencic.