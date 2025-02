Vihar okoli primera Jelene Ribakine se še vedno ni polegel, potem ko se je lani tik pred OP ZDA v čudnih okoliščinah razšla s hrvaškim trenerjem Stefanom Vukovom, s katerim naj bi bila par tudi zasebno. Takrat se je veliko pisalo o vprašljivih metodah njegovega treniranja.

Stefano Vukov in Jelena Ribakina naj bi bila v zvezi. Foto: Guliverimage

"Zagotovo jo je psihično zlorabljal"

Glede tega primera je bila zelo jasna tudi Barbara Schett, ki je izjavila, da so kazahstanski igralki povsem oprali možgane, potem ko je odnos med Ribakino in Vukovim postal zaseben. Po njenih besedah je sodu dno izbilo lani na OP ZDA, ko sta jo družina in njena ekipa poskušali oddaljiti od Hrvata.

"Mislim, da je Jeleni povsem opral možgane. Vidite lahko, kako ravna z njo in kako se pogovarja z njo. Vrhunec je bil lani na OP ZDA, ko sta ga poskušala njena ekipa in družina odstraniti. Vemo, da ima veliko psiholoških nihanj in verjetno je prav on razlog za to. Zagotovo jo je psihično zlorabljal in mislim, da se je WTA pravilno odločila, da ga suspendira," je v uvodu povedala Schett, ki je med drugim razkrila, da je imela daljši pogovor tudi z Goranom Ivaniševićem, ki je prav tako povezan s to zgodbo.

Goran Ivanišević Foto: Guliverimage

Spomnimo, da je legendarni Hrvat, ki je pred tem uspešno treniral Novaka Đokovića, bil nekaj mesecev trener Ribakine. Po njenih besedah ji je Ivanišević potrdil, da sta Ribakina in Vukov v zasebnem razmerju, kar je še dodatno zapletlo situacijo.

"Dolgo sem se pogovarjala z Ivaniševićem. Dejal mi je, da je težava, ker sta v zvezi. Vukov se je poskušal na vse načine vrniti v ekipo in to je katastrofa. Po vsem tem, kar ji je naredil, ga je treba odstraniti iz njenega življenja. V Avstraliji sem slišala, kaj je kričal iz lože, in to je nesprejemljivo. Zato se mi zdi zelo dobro, da WTA ščiti teniške igralke na turneji," je v intervjuju za Kicker povedala Avstrijka.

Še vedno ima prepoved delovanja na turneji WTA

Proti Vukovu je bila sprožena preiskava, ki je že končana, a je organizacija WTA v javnost poslala precej skopo sporočilo. "WTA potrjuje, da je neodvisna preiskava Stefana Vukova zaradi morebitne kršitve kodeksa ravnanja WTA končana. Po tem postopku suspenz ostaja veljaven. Da bi zaščitili zaupnost in celovitost preiskave ter njenih ugotovitev, WTA ne bo razkrila dodatnih podrobnosti. Še naprej zagotavljamo, da so vsi primeri obravnavani na pošten in objektiven način, skladno s kodeksom ravnanja WTA," so zapisali v sporočilu za javnost.

Jelena Ribakina trdi, da je Hrvat ni trpinčil. Foto: Guliverimage

Ribakina trdi obratno

Pred časom je 25-letna Ribakina na turnirju v Dubaju priznala, da je vse prej kot zadovoljna z zaključkom neodvisne preiskave, dobila pa je tudi vprašanje, ali jo je katera od tekmovalk v tem času kontaktirala.

"Nihče mi ni nudil nobene podpore. In če sem iskrena, je ne potrebujem. Nekaj igralk je, s katerimi sem v stikih. Ampak na turneji nimam zelo tesnih prijateljstev, saj igramo druga proti drugi. Vse igralke so obdane s svojimi ekipami. Imam nekaj dobrih prijateljev … Osredotočiti se moram na svoje turnirje. To je tisto, kar poskušam narediti. Upam, da bom lahko še naprej igrala in zmagovala," je povedala zmagovalka Wimbledona iz leta 2022, ki vse do danes trdi, da je Stefano Vukov ni nikoli trpinčil ali počel česa podobnega in da ima prav on veliko zaslug za njene uspehe.

