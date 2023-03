Pia Babnik po spremembi na opremi optimistično zre v nadaljevanje sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj ima 19-letna Ljubljančanka, ki zaseda 77. mesto na svetovni računalniški lestvici, krajši odmor od tekmovanj, v drugi polovici aprila pa jo v Houstonu čaka prvi veliki turnir sezone, prvenstvo Chevron, na katerem je lani osvojila senzacionalno tretje mesto.

Splet nesrečnih okoliščin in izpad treninga v Španiji

Pia Babnik se ne obremenjuje zaradi skromnejšega uvoda v sezono, zaveda se namreč, da so letos priprave potekale precej drugače kot pretekla leta. Zaradi slabega vremena je odpadel večji del priprav na jugu Španije, vključno z nekaj manjšimi turnirji, ki so ji v preteklih sezonah dvigovali samozavest.

"To se zagotovo pozna, saj je bila Španija zadnje tri, štiri leta stalnica v našem koledarju priprav. Izguba nekaj dni treningov se verjetno ne bi poznala, par tednov pa je kar veliko časa," je v uvodu pogovora za STA povedala Pia Babnik.

"Na turnirju v Keniji sem imela precej nesreče. Igrišče je bilo na robu regularnosti in veliko je bilo odvisno od sreče. Jaz je tokrat nisem imela. Podobno se je zgodilo nato tudi v Maroku, kjer sem že prvi dan zapravila možnost za vidnejši rezultat."

Pia Babnik sodi v elitno druščino nadarjenih igralk, ki imajo pri opremljevalcih poseben status. Lani ob tem času je s podjetjem TaylorMade podpisala večletno pogodbo, ki ji zagotavlja vso najnovejšo opremo, katere so deležni tudi največji zvezdniki tega športa, kot so Tiger Woods, Rory McIlroy in Nelly Korda.

Po koncu sezone je zato krenila v dokaj drastično spremembo. TaylorMade ji je zaradi njenega hitrega zamaha in posledično dolgih udarcev svetoval težje palice z manjšimi glavami.

"Z njimi lahko dosežem večjo stabilnost in bolj natančne udarce. Seveda pa vsaka taka novost prinese določene spremembe, ki jih je treba vnesti v zamah. Na začetku sem imela nekaj težav predvsem pri dolgih, začetnih udarcih," pravi Babnik.

"Zavedam se, da je golf šport, v katerem malenkosti odločajo, zato sem se veliko bolj analitično lotila igre. Vse igralke delajo napake, saj je golf igra napak, ključno je, da te omejiš na minimum. Na koncu šteje le rezultat."

Po njenih stopinjah gre tudi mlajši brat Jaka

"Velik poudarek zdaj dajem tudi mentalni pripravi. Ko igram z najboljšimi igralkami na svetu, vidim, da prav nič ne zaostajam za njimi v dolžini ali natančnosti, se pa poznajo njihove izkušnje in odločitve v kritičnih situacijah," dodaja Pia Babnik, ki bo v času do 'majorja' v Houstonu igrala tudi turnirje slovenske serije SloTour. Prvi je na sporedu ta konec tedna na Otočcu.

Njen trener ostaja oče Aleš Babnik, ki skrbi tudi za njena brata Jako in Žigo. Predvsem prvi ima velik potencial in se bo letos potegoval za uvrstitev v evropsko mladinsko ekipo za Ryderjev pokal, ki bo septembra v Rimu.

"Letos sem bomo posvetili evropski turneji. V ZDA bo Pia igrala le na velikih turnirjih, če se bo nanje uvrstila. Zaenkrat ima mesto zagotovljeno le na prvenstvu Chevron," pravi Aleš Babnik.

Hkrati je ta sezona že kvalifikacijska za olimpijske igre naslednjo leto v Parizu. Pia Babnik, ki je v Tokiu kot prva Slovenka nastopila na olimpijskem turnirju v golfu, bo zaigrala v Franciji, če zadrži mesto med prvimi 350 igralkami na svetu.

"Z olimpijskimi igrami se ne obremenjujemo. Če bo Pia igrala, tako kot zna, ne dvomim, da jo bomo naslednje leto spremljali v Parizu. Zaenkrat je naš načrt, da se vrne v zmagovalno formo in da še naprej uživa v igri," je dodal Aleš Babnik za STA.

