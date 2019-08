Petnajstletnica, ki v New Yorku skrbi za teniško norišnico

Coco Gauff se je v četrtek uvrstila v tretji krog OP ZDA, potem ko je po treh nizih premagala Madžarko Timeo Babos (6:2, 4:6, 6:4). Mlada igralka je po letu 1996 postala najmlajša teniška igralka, ki se ji je uspelo uvrstiti v tretji krog. Pred njo je to uspelo Ani Kurnikovi.

Coco Gauff je nase opozorila na letošnjem Wimbledonu, ko se je prebila do osmine finala. Foto: Gulliver/Getty Images

Na igrišču Louis Armstrong je po zmagi večtisočglava množica skandirala njeno ime, med njimi tudi njeni starši. Mlada igralka je skorajda ostala brez besed. "Res sem hvaležna, da lahko igram pred vami, ki pravzaprav verjamete vame. To je šele začetek in obljubim, da se bom vedno borila za vas," je na igrišču povedala nova teniška zvezdnica, ki je pozneje na novinarski konferenci priznala, da je bilo vzdušje na tekmi noro.

"Pomislila sem, da je približno tako, kot da Golden State (košarkarska ekipa, op. p.) igra sedmo tekmo ... Nekoliko drugače je, ker si sam. Vseskozi slišiš navijanje," je dejala Coco. Ta se bo v naslednjem krogu pomerila z Naomi Osaka, lansko zmagovalko OP ZDA in ljubitelji tenisa si od tega dvoboja obetajo pravo teniško poslastico.

"Prav zanima me, kako bom igrala proti njej." Foto: Gulliver/Getty Images

Radovedna je, kako se bo odrezala proti prvi igralki sveta

Igralki se poznata že nekaj časa, ampak v soboto bo to njun prvi medsebojni dvoboj. Gauffova pravi, da je Naomi izjemna igralka. "Je branilka naslova in do zdaj je zmagala dva turnirja za grand slam. Stara je 21 let in je že prva igralka sveta. Obe sva še mladi igralki, ampak jaz sem nekoliko novejša. Prav zanima me, kako bom igrala proti njej. Dejstvo je, da si želim zmagati. Želim uživati, se imeti dobro in uživati v dvoboju. Bomo videli, kako bo."

Američanka, ki na turnirju igra tudi v dvojicah, meni, da ji bo igra dvojic samo pomagala pri dvoboju proti Osaki. "Mislim, da mi bo to pomagalo pri dvoboju proti Naomi, ker je igra dvojic hitrejša kot pri posamičnih dvobojih."

Naomi Osaka ve, da jo proti mladi Američanki čaka težek dvoboj. Foto: Guliver/Getty Images

Naomi Osaka se zaveda, da jo čaka kakovostna nasprotnica

Kakšno uro pred njo se je Osaka uvrstila v tretji krog, ko je brez težav premagala Magdo Linette (6:2, 6:4). Japonko so novinarji vprašali, kaj si mislijo o morebitni nasprotnici.

"Je zelo prijetna oseba in rada bi igrala proti njej. Ko slišim ljudi, ko govorijo o nekom, bi rada dobila priložnost, da igram proti njim, da jih še sama ocenim. Vsekakor bi rada igrala proti njej, hkrati pa se zavedam, da bom morala premagati kakovostno teniško igralko," je povedala Osaka, ki je letos že dobila OP Avstralije.