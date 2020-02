Osem zlatih napotkov za tekače začetnike

Oglasno sporočilo

Tek je čudovita športna dejavnost, saj nas poveže z naravo, obenem pa je zelo učinkovit način za krepitev našega telesa in mentalne moči. Pred začetkom pa si obvezno priskrbite ustrezne tekaške copate, ki bodo omogočili brezskrben tek in bodo občutno zmanjšali tveganje za tekaške poškodbe.

Ste eden izmed tistih, ki so se vselej izogibali teku, češ da ta šport ni zanje? Ali pa ste do zdaj pretežno uživali v skupinskih športih, kjer je bil ekipni duh glavni motivator za gibanje? Morda ste poskusili tek, pa zaradi neustrezne tekaške opreme niste uživali, zato ste sklenili, da tek pač ni za vas … Pa vendar ni tako, saj berete to besedilo, kar pomeni, da ste teku dali še eno priložnost!

Odlično, saj tek velja za izjemno nagrajujočo športno dejavnost, ki krepi vaše telo in duha. Treba se je le pravilno opremiti in optimalen rezultat bo dosegljiv. Prvi korak je zagotovo izbira pravilnih tekaških copat!

1. Investirajte v ustrezne tekaške čevlje

Tek je načeloma zelo ugoden šport, saj potrebujete samo čudovito naravo in kakovostno tekaško opremo. Preden pa začnete redno teči, se prepričajte, da vaši tekaški copati ustrezajo vašemu tipu stopala in teka! Večina tekaških poškodb izhaja iz nepravilno izbrane obutve, saj nekateri trenirajo v copatih, ki so pravzaprav "lifestyle" obutev in ne tekaški copati, izberejo pa jih na podlagi oblikovanja.

Toplo vam polagamo na srce, da se najprej osredotočite na namen tekaške obutve in ne na videz. Tekaški copati naj bodo ustrezne velikosti, dovolj široki, lahki in zračni. Podplat tekaškega copata naj tekaču omogoča optimalno blaženje in dober oprijem glede na podlago (makadam, asfalt ali tartan), po kateri teče. Svetovalci v izbranih prodajalnah so usposobljeni za tovrstno pomoč in vam bodo z veseljem pomagali izbrati pravilno obutev glede na omenjene dejavnike.

Tekaški copati naj se prilegajo obliki vašega stopala.

2. Poskrbite za dobro blaženje stopala

Če ste se odločili, da se boste posvetili teku, je pomembno, da dobro skrbite za svoja stopala, saj boste v svoje življenje vnesli popolnoma novo obliko gibanja, kjer celotna telesna teža pritiska na malo, plosko površino vašega telesa – stopalo. Bodite mu hvaležni, da vam omogoča tovrstno obliko gibanja, in poskrbite, da vaši tekaški copati omogočajo primerno blaženje. Adidas ponuja odlične tekaške copate z optimalnim blaženjem, kar dopušča lahkoten in zračen tek.

3. Začnite počasi

Počasi se daleč pride. Morda bo vaša najljubša tekaška disciplina postal šprint, vendar vseeno priporočamo, da začnete postopoma in počasi, da pridobite pravo tekaško kondicijo. Bodite sproščeni in pozabite na najrazličnejše cilje, kot so število kilometrov, ki jih želite preteči, hitrost teka ... Če si boste že na začetku zastavili preveč ciljev, vas bo morda minila motivacija, če ciljev ne boste dosegli takoj na začetku. Zato tekačem začetnikom priporočamo, da v prvem tednu poskusite teči 20 minut, v drugem 30, v tretjem pa 40 minut, nato pa si po zmožnostih zastavite cilje, kot so hitrost in razdalja, ki jo želite doseči v danem časovnem intervalu.

4. Spremljajte svoj napredek

Dandanes je veliko aktivnosti poenostavljenih, zahvaljujoč pametni tehnologiji, kar velja tudi pri športnih aktivnostih. Če ugotovite, da je tek za vas odlično športno razvedrilo in razmišljate o premagovanju ciljev ter celo o tekaških tekmovanjih, vam priporočamo nakup pametne ure, ki vam bo v veliko pomoč pri vadbi. Pametna ura deluje kot osebni trener, ki poleg pretečenih kilometrov in hitrosti natančno izmeri tudi vaše korake, srčni utrip, dolžino in višino korakov ... Pametna ura podrobno meri vaš napredek, kar predstavlja še dodatno motivacijo na vašem tekaškem potovanju.

5. Telo podprite z uravnoteženo prehrano

Vaše telo bo aktivno in dinamično, vendar dejavnost predstavlja dodaten napor zanj. Poskrbite, da boste zaužili dovolj tekočine in bistvenih hranil, kot so vitamini, minerali in beljakovine. Jejte zdravo, raznoliko in uravnoteženo, da bo vaša telesna pripravljenost optimalna. Če boste v telo vnesli veliko predelane hrane in sladkorjev, boste hitreje začutili utrujenost ter pomanjkanje energije in motivacije za nov trening.

Vitamini in minerali bodo pripomogli k sveži tekaški energiji.

6. Kakovosten počitek je del treninga

Tako kot se telefonu izprazni baterija po celodnevni uporabi, tudi človeška energija doseže minimum, kadar smo izjemno aktivni. S tekom ne pretiravajte in poslušajte svoje telo. Pomemben je počitek. Ko ste utrujeni, počivajte, saj bo le pravilna in kakovostna regeneracija pripeljala do zastavljenih ciljev. Za tekače začetnike priporočamo 48 ur regeneracije med enim in drugim treningom, kar lahko kasneje omejite na dva dneva počitka tedensko.

7. Ne sramujte se hoje

Tudi hoja je sijajna telesna aktivnost, zato se nikar ne sramujte, če na začetku večinoma hodite. Brez skrbi, postopoma boste pridobili ustrezno tekaško kondicijo, začnete pa lahko s kombinacijo teka in hoje. Če niste ravno "v formi", se nikar ne zaženite na dolgo razdaljo ali s hitrim tekom. Telo morate navaditi na gibanje.

8. Starost ni ovira

Za tek ni nihče prestar, ravno nasprotno – tek bo v vaše življenje vnesel še več življenjske energije. Mnogo posameznikov se v svojih 50. letih odloči preoblikovati svoje življenje s tekom, saj opazijo določene zdravstvene težave. Pozabite na starostne ovire in raje začnite premagovati tekaške!

Ljubezen do teka bo preoblikovala vaše življenje.

Zdaj se lahko strinjamo, da je tek pravzaprav zelo blagodejna in sproščujoča dejavnost, ki lahko spremeni naše življenje, njegov vpliv na zdravje in telesno pripravljenost pa je izjemen. Da bi se izognili primarnim tekaškim napakam ali celo poškodbam, je pomembno, da preden začnemo z dejavnostjo, izberemo ustrezne tekaške copate in tekaško opremo za optimalen in prijeten tek. V Hervisovih prodajalnah se lahko obrnete na svetovalce, ki vam bodo z veseljem pomagali izbrati tekaške čevlje, ki se bodo prilegali obliki vašega stopala ter bodo ustrezali terenu, po katerem tečete. Želimo vam veliko zabave in motivacije na vaši tekaški poti. Zmorete več, kot si predstavljate!

Naročnik oglasnega sporočila je Hervis.