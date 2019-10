Osaka in Bartyjeva v eni, Halepova in Andreescujeva v drugi skupini

Danes so prireditelji sklepnega turnirja ženske teniške sezone, ki bo od 27. oktobra do 3. novembra v kitajskem Shenzhenu, opravili žreb. V eni skupini sta pristali zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije Naomi Osaka in Francije Ashleigh Barty, v drugi pa zmagovalka Wimbledona Simona Halep in OP ZDA Bianca Andreescu.