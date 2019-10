Aljaž Bedene prek Simona v četrtfinale Dunaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene je osmini finala ATP turnirja na Dunaju s 6:2, 3:6 in 6:3 premagal Francoza Gillesa Simona in se uvrstila v četrtfinale. Močan turnir poteka tudi v Baslu.

Bedene, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije, je na prvi odmor na dvoboju odšel z brejkom prednosti, potem ko je v tretji igri prvega niza izkoristil prvo priložnost za odvzem servisa Simonu. V peti igri je 72. igralec sveta znova odvzel servis nasprotniku, po 37 minutah igre pa zmago v nizu potrdil z asom.

V drugi igri drugega niza je do prve priložnosti za odvzem servisa Bedenetu prišel Francoz, 50. igralec sveta, in jo tudi izkoristil ter mirno pripeljal drugi niz do konca.

V izenačenem tretjem nizu je Bedene do odločilne prednosti prišel v šesti igri, ko je izkoristil tretjo priložnost za odvzem servisa. V deveti igri pa je Bedene po dveh urah in štirih minutah z 22. asom potrdil še tretjo zmago nad Simonom v ravno toliko dvobojih.

V četrtfinalu 30-letnega Bedeneta, ki je v prvem krogu izločil 20. igralca sveta Argentinca Guido Pello, čaka zmagovalec dvoboja med četrtim nosilcem turnirja Francozom Gaelom Monfilsom in Italijanom Jannikom Sinnerjem.

Stana Wawrinko v Baslu čaka mladi, 21-letni Američan. Foto: Guliver/Getty Images

Prav tako v Baslu poteka turnir, kjer je glavni favorit za zmago Roger Federer, ki ima danes prosto. Kljub temu se obeta kar nekaj zanimivih dvobojev. Med drugim bo igral tudi Stan Wawrinka. Njegov nasprotnik bo Frances Tiafoe.