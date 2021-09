Polona Hercog priznala premoč Kvitovi

Čehinja, sicer 10. nosilka turnirja je slovenski predstavnici oddala le tri igre (6:1, 6:2). To je bil njun tretji medsebojni dvoboj, tudi oba prejšnja pa dobila Kvitova. Prvega sta odigrali leta 2012 prav na OP ZDA, s 7:6 in 6:1 pa je bila boljša Čehinja.

Osrednje igrišče sta zavzeli tudi Ashleigh Barty, prva nosilka turnirja, in Rusinja Vera Zvonareva, finalistka OP ZDA leta 2010. Za igralki je bil to prvi medsebojni dvoboj. Številka ena ženskega tenisa, Avstralka Bartyjeva je slavila s 6:1 in 7:6 (7). V naslednjem krogu jo čaka boljša iz dvoboja med Francozinjo Claro Burle in Danko Claro Tauson.

Na delu je bila tudi Bianca Andreescu, zmagovalka OP ZDA leta 2019. Kanadčanka je z 2:1 v nizih preskočila prvo oviro, Švicarko Viktorijo Golubic, ki je letos ena od najboljših igralk na turneji.

Napredovala je tudi Poljakinja Iga Swiatek, ki je ugnala ameriško kvalifikantko Jamie Loeb.