Romunka slavi: črn urok je končan

Prva teniška igralka sveta Romunka Simona Halep je zmagovalka odprtega prvenstva Francije v Parizu. V svojem tretjem finalu na igriščih Rolanda Garrosa je s 3:6, 6:4 in 6:1 premagala Američanko Sloane Stephens. Za Romunko je to prvi osvojeni turnir za grand slam, Stephensova ostaja pri eni zmagi, najboljša je bila lani v New Yorku.