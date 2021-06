V živo: Đoković in Nadal spremljata, kako se Nemec upira Grku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes sta na OP Francije v moški konkurenci na sporedu polfinalna dvoboja. Pravkar se na osrednjem igrišču merita Grk Stefanos Cicipas in Nemec Alexander Zverev, veliko bolj pa kaže Cicipasu. Po uvodnem polfinalu nas čaka teniška poslastica, saj bosta loparje prekrižala Srb Novak Đoković in Španec Rafael Nadal. Lani sta se pomerila v finalu pariškega spektakla, Nadal pa je nadigral prvega igralca sveta.

Stefanos Cicipas (Grč, 5) : Alexander Zverev (Nem, 2) 6:3, 6:3, 4:6, 0:0*

Stefanos Cicipas in Alexander Zverev sta v svoji karieri že nekajkrat zmagala na pomembnih turnirjih, a zmage na turnirju za grand slam še nista uspela osvojiti. Gre za najmlajši finale v več kot zadnjem desetletju. 22-letni Grk in leto dni starejši Nemec sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev. Boljši izkupiček ima Cicipas, ki je Zvereva premagal petkrat.

V popoldanskem delu se bosta udarila dva velikana teniškega športa. Še 58. v karieri se bosta pomerila Novak Đoković in Rafael Nadal. Na rdečem pesku je favorit Španec, ki v Parizu lovi 14. lovoriko na OP Francije. Zagotovo se med njima obeta prava teniška poslastica.

V sobotnem ženskem finalu se bosta pomerili Rusinja Anastazija Pavljučenkova, ki je v polfinalu izločila Slovenko Tamaro Zidanšek, in Čehonja Barbora Krejčikova.