Norvežan se je moral potruditi, Zverev zanesljivo napredoval

Casper Ruud se je moral močno potruditi za zmago v prvem krogu. Foto: Guliverimage

Šesti nosilec Casper Ruud se je moral kar potruditi proti Špancu Jaumemo Munarju, da se je prebil v drugi krog. Dvoboj je trajala pet nizov, končni izid pa je bil 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Norvežan je odlično igro prikazal v odločilnem, petem nizu.

Japonec Kei Nishikori proti Brazilcu Thiagu Monteiru zaostajal že 0:2 v nizih, a mu je v nadaljevanju uspel preobrat in slavil s 4:6, 6:7(4), 7:5, 6:2, 6:3 in si s tem zagotovil drugi krog. Francoz Arthur Fils, 20. nosilec, je bil uspešen proti Fincu Ottu Virtanenu. Po izgubljenem prvem nizu je nato zmagal 3:6, 7:6(4), 6:4, 6:4.

Nemški igralec Alexander Zverev, drugi nosilec in najvišje postavljeni igralec prvega dne turnirja, je odprl letošnjo avstralsko zgodbo proti Francozu Lucasu Pouillu in ga izločil s trikrat po 6:4.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz practicing next to each other at the Australian Open.



Literally side by side on the same court.



Now I’m dying for them to play doubles together at some point. 😅



🇮🇹🇪🇸



pic.twitter.com/a2j7AMk7jB