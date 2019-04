Đoković ne dela panike, Nadal tako slabo ni igral že 14 let

Pepe Imaz je bil znova v loži Novaka Đokovića. Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković že v uvodnem dvoboju ni igral najbolje in slutiti je bilo, da se srbski teniški zvezdnik ne bo prebil prav daleč. In ravno to se je zgodilo v četrtfinalu. Nole je izgubil proti Daniilu Medvedevu (6:3, 4:6, 6:2) in s sklonjeno glavo zapustil igrišče. V teniških krogih je znova završalo, ko je v četrtfinalu v njegovi loži sedel Pepe Imaz, zloglasni španski guru. Đoković je po dvoboju dejal, da je bil ta le njegov gost. V preteklosti se je namreč veliko govorilo o tem, da je bil prav Imaz tisti, ki je vplival na slabo formo Novaka, in tudi njegov današnji trener Marjan Vajda naj bi ob vrnitvi v ekipo Đokovića zahteval, da Španca ne sme biti poleg.

Kaj so bili razlogi za poraz Đokovića? Ta jih je naštel kar nekaj. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je nanizal kar nekaj razlogov za poraz

Kljub zgodnjemu porazu Đoković ne dela panike. Ob tem je nanizal kar nekaj razlogov za poraz proti Rusu. "Poglejte, to je zame prvi letošnji turnir na pesku in nižje uvrščeni fantje so morda igrali že kakšen turnir prej. To bi bil lahko eden od razlogov. Drugi razlogi so, da smo vsi del tega športa in zgodi se, da imaš slab dan. Ne morem govoriti v imenu Aleksandra Zvereva in Dominica Thiema (oba sta se že zgodaj poslovila, op. p.), ampak pogoji tukaj so počasni."

"Žogice so to leto drugačne in odskočijo zelo visoko. Imeli smo štiri različne dneve z različnimi pogoji. Zelo nizek in počasen odboj žogice, nato imaš veliko vetra in kar naenkrat je zelo vroče. To vpliva na tvojo igro in velik izziv je, da se lahko na to privadiš," je povedal 31-letni teniški igralec, ki ga slaba igra v Monte Carlu ne skrbi. "Pričakujem, da bo vrhunec sezone na OP Francije, kar je tudi moj glavni cilj. To je le prvi turnir na pesku in pred nami je še dolga sezona, tako da bomo še videli, kako bo šlo."

Rafa tako slabo že dolgo ni igral. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal: Odigral sem enega najslabših dvobojev v zadnjih 14 letih

Za veliko večje presenečenje je v soboto poskrbel Fabio Fognini, ko je po dveh nizih (6:4, 6:2) izločil Rafaela Nadala, ki je bil videti na igrišču povsem razglašen. Ta je po dvoboju priznal, da tako slabo v dvoboju že dolgo ni igral.

"Odigral sem enega najslabših dvobojev v zadnjih 14 letih. Težko je ob tem najti nekaj pozitivnega, zaslužil sem si, da sem izgubil. Odigral sem slab dvoboj proti dobremu igralcu. Če si v takšnem položaju, moraš izgubiti," je uvodoma povedal kralj peska.

Že ves dan pred dvobojem je imel slab občutek "Že ves dan sem imel slab občutek." Foto: Gulliver/Getty Images

Treba je vedeti, da se Španec šele vrača po poškodbi, kot kaže, pa je ta poškodba vplivala tudi na njegovo psihološko stanje. Rafa je že pred polfinalnim dvobojem čutil, da nekaj ne bo v redu. "Že ves dan sem imel slab občutek. Imel sem težave s poškodbami in zadnjih nekaj tednov psihološko ni bilo najlažje. Vse je bilo slabo, ampak jaz vedno pričakujem najboljše. Moraš biti pripravljen tudi na negativne stvari in v soboto je bil takšen dan."

V nedeljskem finalu se bosta ob 14.30 udarila Fabio Fognini in Dušan Lajović.