Đoković je razkril ali bosta z Beckerjem znova sodelovala #video

Novak Đoković trenutno igra na turnirju serije masters v Madridu, kjer se je uspešno prebil skozi prvi krog. Tokrat je imel že v uvodnem krogu zelo težkega nasprotnika. Na koncu je po dveh nizih premagal najboljšega Japonca Keia Nišikorija (7:5, 6:4).

Novak Đoković je bil po zmagi na Japoncem zelo vesel. Foto: Guliver/Getty Images

Nekdanji prvi igralec sveta je pred kratkim razpustil svojo trenersko ekipo (Andre Agassi, Radek Stepanek) in k sebi znova povabil Marijana Vajdo in Phila Gritscha. Prav zadnji je pred kratkim namignil, da bi se v njihovo ekipo lahko vrnil tudi sloviti Nemec Boris Becker, ki je tri leta s Srbom zelo dobro sodeloval.

In kaj je glede vseh namigovanj povedal 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam? "Jasno je, da sva se Boris in jaz razšla in da imava zdaj vsak svojo pot. To je to. Za zdaj sem zadovoljen z ekipo, ki jo imam. Vesel sem, da sta se Marijan in Phil vrnila v moj ekipo, v moje življenje na dnevni in tedenski bazi. Če je kdo, ki dobro pozna mojo igro in mene kot osebo, sploh v zadnjem desetletju, sta to ona dva," je prepričan 30-letni Beograjčan.

Kot kaže sta Novak Đoković in Boris Becker še vedno v dobrih odnosih, saj ga Nemec prek družabnih omrežij večkrat spodbuja. To je storil tudi po dvoboju z Nišikorijem.

Upa, da je to dober začetek

Sam meni, da bodo kljub vsemu potrebovali nekaj časa, da se bodo stvari sestavile tako kot si sami najbolj želijo. "Čeprav zelo dobro poznata mojo igro, gre vendarle za proces. Kot sem že povedal, nisem imel prav veliko število dvobojev in nisem zaporedoma zmagoval."

"Še vedno si želim dvobojev. To je namreč najboljši trening. Treniramo lahko kolikor hočemo, ampak ko enkrat prideš na igrišče, je pomembno, da imaš za seboj čim več dvobojev. Upam, da je to dober začetek," je še dodal trenutno 12. igralec sveta.

Djokovic with quite possibly the worst shot in the history of the ATP pic.twitter.com/c2ZsWponCQ — James Franco (@beaniash) May 7, 2018

Đokovićev najslabši udarec v karieri

Novak Đoković je v dvoboju proti Nišikoriju na trenutke kazal poteze, ki jih je kazal v svojih najboljših časih. Kljub vsemu pa si bodo ljubitelji tenisa ta dvoboj zapomnili po začetniški napaki Novaka, potem ko je dober meter od mreže zgrešil "smash".

"Grozno, verjetno je to moj najslabši udarec v karieri. Za tem mi je uspel as in servis winner, tako da sem dobro odgovoril na nastalo situacijo."